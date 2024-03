Gracias a Zara Home ahora sabemos cuál es la altura idónea para cada talla

Las mujeres bajitas deben enfrentarse cada día a una serie de dilemas estilosos con la ropa. Que si las mangas les quedan excesivamente largas. Que si no pueden llevar pantalones acampanados a no ser que lleven auténticos zancos. Que si lo que es un mini vestido, para ellas es un vestido normal y corriente… En definitiva, ser bajita y comprar ropa puede resultar muy difícil, sobre todo cuando las tallas no son lo que esperas y terminas arreglando tus prendas para que te queden perfectas.

Uno de los grandes problemas es que hay una disparidad desconcertante de tallas entre diferentes tiendas y marcas. ¿Por qué una talla M en una tienda puede ser completamente diferente a la misma talla en otra tienda? Y si le sumas una estatura pequeña, es un trabajo aún más complicado. Todo te queda largo y grande.

Pero las chicas más menudas han empezado a ver la luz al final del túnel gracias a una marca que nadie esperaba: Zara Home.

El error en la web de Zara Home

Hace unos días, si entrabas en la sección de ropa de la página de Zara Home, al darle clic a las especificaciones del producto, te aparecían las tallas clásicas: S, M, L y, sorprendentemente, la XS no estaba, sino que había un "1.60 cm". Una clara referencia a la altura, que, en ese momento, se trataba de un error de la página.

Después de arreglar este incidente con la "XS", Zara Home ha revelado que, aunque fuera un error, la altura sí corresponde a cada talla. Es decir, ahora su tallaje se muestra con la correspondiente altura y es de la siguiente manera: XS corresponde a una altura de 1.60 cm; la S, a 1.65 cm; la M, a 1.70 cm y la L, a 1.75 cm.

¡Pero eso no es todo! Los usuarios también han descubierto que en la página de la marca ya aparecen todas las medidas que corresponden a las cuatro opciones clásicas; desde la estatura, hasta las medidas de cintura, pecho y cadera.

Medidas de cada talla | Zara Home

Problemas de este tallaje

Si bien, esta revelación de Zara Home pueda resultar muy fructífero para muchas, no resuelve todos los problemas. Ahora se ha puesto sobre la mesa otro problema: ¿Por qué dan por sentado que si tengo una S mido 1.60 cm? O, si mido 1.75 cm, ¿tengo una L sí o sí?

Es una reacción que muchas usuarias han tenido, y es que, en muchos casos, la prenda quedará igualmente demasiado larga o hasta corta. Aun así, Zara Home ha liderado lo que podría ser un gran cambio en las compras online. Quién sabe, quizás hasta lo empiezan a hacer todas las marcas...