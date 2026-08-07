La Copenhagen Fashion Week confirma las 4 tendencias que no dejarás de ver en los próximos meses

La Semana de la Moda de Copenhague se ha convertido en una de las citas más esperadas del calendario internacional. Lejos de competir con las grandes capitales tradicionales como París, Milán o Nueva York, la ciudad danesa ha construido su propia identidad basada en una moda más libre, creativa y comprometida.

Su street style, protagonizado por editoras, modelos e influencers, vuelve a demostrar que las calles son una fuente inagotable de inspiración. Más allá de los looks llamativos, la Copenhagen Fashion Week destaca por una forma diferente de entender la industria.

Desde 2023, todas las marcas que desean formar parte del calendario oficial deben demostrar, con documentación auditada de forma independiente, que cumplen estándares ambientales y sociales en toda su cadena de producción. Una apuesta por la sostenibilidad que ha convertido esta cita en un referente de la moda consciente.

Así pues, en este artículo te contamos las 4 tendencias que estamos viendo en la CFW26 que no dejaremos de ver en lo que queda de verano y en la próxima temporada de otoño. ¡Vamos a ello!

Pañuelos en la cabeza

Uno de los grandes protagonistas del street style danés han sido los pañuelos en la cabeza. Este accesorio, asociado durante décadas a una estética vintage y femenina, regresa con una nueva interpretación mucho más contemporánea.

Atados de diferentes formas, combinados con gafas de sol o integrados en estilismos minimalistas, aportan personalidad y un toque sofisticado a los looks más sencillos.

Mujer con un pañuelo en la cabeza en la Copenhagen Fashion Week | Getty Images

La tendencia demuestra que los pequeños detalles pueden transformar por completo un conjunto y recupera una forma de vestir más creativa, en la que los accesorios tienen tanto protagonismo como las propias prendas.

El color sin reglas

Si algo caracteriza a la moda danesa es su capacidad para jugar con los colores. Aunque el minimalismo escandinavo sigue presente, esta temporada las calles de Copenhague se llenan de combinaciones inesperadas: tonos intensos mezclados entre sí, estampados enfrentados y una libertad absoluta a la hora de crear looks.

Mujer con un look colorido en la Copenhagen Fashion Week | Getty Images

La clave está en dejar atrás las normas tradicionales y apostar por la intuición. Amarillos con rosas, verdes con azules, tonalidades vibrantes conviven en estilismos que transmiten optimismo y personalidad. Una demostración de que vestir bien no siempre significa seguir una fórmula establecida.

Las prendas fluidas

La comodidad continúa siendo una de las grandes prioridades de la moda actual y la Copenhagen Fashion Week lo confirma. Las siluetas amplias, los tejidos ligeros y las prendas con movimiento dominan los estilismos vistos en la capital danesa.

Mujer con un look holgado en la Copenhagen Fashion Week | Getty Images

Vestidos largos, pantalones de caída relajada, camisas oversize y conjuntos que no marcan la figura se convierten en protagonistas de una estética que combina elegancia y funcionalidad. Una forma de vestir que apuesta por sentirse cómoda sin renunciar al diseño.

La artesanía

Entre las tendencias más destacadas aparece también el regreso de la artesanía. El crochet, junto con otras técnicas manuales, se consolida como una de las texturas protagonistas. Lejos de limitarse a una estética bohemia, representa el creciente interés por el craftsmanship, la producción consciente y el valor del trabajo artesanal.

Mujer con un look artesanal en la Copenhagen Fashion Week | Getty Images

Las piezas elaboradas con técnicas tradicionales conectan con una nueva manera de consumir moda, más pausada y centrada en la calidad. En un contexto donde la industria busca alternativas más responsables, el trabajo manual se convierte en una de las grandes inspiraciones para las próximas temporadas.

Así pues, Copenhague ha vuelto a demostrar que el futuro de la moda se basa en combinar creatividad, sostenibilidad y una identidad propia. Su street style no solo adelanta tendencias, sino que refleja una nueva forma de vestir más libre, consciente y personal.