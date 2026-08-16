Julia Janeiro, tras el revuelo por sus polémicas palabras hacia Belén Esteban: "Sólo me río, ya está"

La hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Julia Janeiro, se ha convertido, en los últimos días, en la chica del momento.

Todo comenzó con unas explosivas declaraciones en las que respondía a una historia publicada por Belén Esteban en las que hacía referencia a los denominados nepo babies.

Julia Janeiro haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

La maquilladora no se quedaba callada y de forma directa atacaba a la de Paracuellos a quien llamaba, entre otras cosas, "meme televisivo" o "la sombra de Jesulín de Ubrique".

Belén ha respondido a través de varios compañeros periodistas de diferentes medios de comunicación a los que transmitía su tranquilidad absoluta y su deseo de mantenerse al margen.

Ahora, Julia Janeiro se ha reafirmado en sus palabras, ha rematado con una carcajada y una frase que no dejaba lugar a dudas: "Sólo me río, ya está".

Además, la joven aseguró encontrarse "muy tranquila" y defendió que no se ha dado por aludida directamente, sino que reaccionó porque sus conocidos le advirtieron del mensaje inicial.