¿Cuánto cuesta vestir como Kaia Gerber? El desorbitado precio total de su look para ir a ver el tenis

Roger Federer ofreció este martes un partido de exhibición contra Andy Roddick en la mítica pista Arthur Ashe de Nueva York. Un evento deportivo que se convirtió en el gran punto de encuentro de las celebridades estadounidenses y donde pudimos ver a Kaia Gerber junto a Homer Gere —su compañero de reparto en la serie The Shards— dando una auténtica lección de estilo con una propuesta de noche hiperelegante, alejada por completo de los códigos habituales con los que se suele acudir a un partido de tenis.

Kaia Gerber | Gtres

En la gran noche del tenista suizo en el marco del US Open 2026, la hija de Cindy Crawford prefirió dejar a un lado las tradicionales faldas plisadas y los polos de estética preppy para apostar por un glamuroso vestido midi en color negro firmado por la diseñadora ucraniana Yana Matkivski. La prenda en cuestión, bautizada como modelo Donna, destaca por su silueta ceñida con falda de corte lápiz, escote en pico y una espalda al aire. Una pieza con un coste de 625 euros.

Kaia Gerber | Gtres

Accesorios de lujo y un precio total de infarto

La modelo y actriz completó su estilismo con un calzado a juego con el vestido: unas sandalias de tacón destalonadas de la marca Paris Texas, valoradas en 595 euros. Para resguardarse de los flashes de los paparazzi en su llegada, añadió unas llamativas gafas de sol en formato oversize de la firma Side Eye NYC, cuyo precio asciende a los 290 euros.

No obstante, el auténtico toque de lujo llegó con las piezas de joyería y marroquinería. Kaia lució en su muñeca el icónico reloj Panthère mini de Cartier, una joya atemporal elaborada para la alta relojería con un valor de 24.600 euros. Y para restar sobriedad al conjunto, eligió llevar el bolso Baguette de Fendi con estampado de tigre, una de las piezas más destacadas de la colección otoño/invierno 2026 de la casa italiana, estimada en 2.900 euros.

Kaia Gerber | Gtres

Sumando cada uno de los elementos de su impecable atuendo, el look para un día de tenis de Kaia Gerber alcanza la cifra total de 29.010 euros.

La importancia de los detalles

Como vemos, a Kaia le sienta de maravilla el lujo silencioso. Pero el secreto detrás de su imagen sofisticada está en los detalles. La joven llevaba una manicura francesa en las manos y la pedicura recién hecha en un tono nude rosado. Y el pelo, peinado con unas ondas sutiles que aportan volumen y dinamismo. Un acabado noventero que evidencia, una vez más, que es la viva imagen de su madre, Cindy Crawford.