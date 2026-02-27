Los exclusivos bolsos de Georgina Rodríguez: ¿Cuáles son y cuánto cuestan?

Cuando hablamos de bolsos con presencia, la colección de Georgina Rodríguez se ha convertido en un tema tan recurrente en moda como sus estilismos gracias a su enorme influencia en redes y a su docuserie, que muestra su día a día en moda y lifestyle. Los accesorios de la modelo no solo generan admiración y curiosidad por cuánto dinero pueden costar, sino que se analizan como parte de su sello personal.

Y no es para menos. La colección de bolsos de Georgina va desde modelos con gran valor estético hasta piezas consideradas verdaderos iconos en la historia de la moda.

Hermès

Si hay un bolso que se ha convertido casi en sinónimo de Georgina Rodríguez es el Hermès Birkin. No solo posee varios modelos, sino que son los que más repite en apariciones públicas y publicaciones en redes. En distintos tamaños, colores y acabados —incluidas versiones en pieles exóticas— el Birkin es su apuesta segura. Es el diseño que encaja tanto con estilismos casuales como con looks más sofisticados, y el que mejor representa esa imagen de lujo clásico que forma parte de su identidad estética.

El modelo Birkin Himalaya puede ascender a un precio de 350.000 euros, pero este modelo de bolso tiene un valor incalculable de cara al público. La firma se asegura de que los Birkin y los Kelly tengan un proceso muy riguroso de listas de espera y méritos para que las clientas los puedan adquirir.

Chanel

En el universo de Chanel, en cambio, Georgina se mueve en el terreno de los clásicos atemporales. Predominan los modelos acolchados con cadena metálica, las siluetas estructuradas y los tonos oscuros que nunca pasan de moda. Son bolsos que aportan elegancia instantánea y que combinan fácilmente con vestidos ajustados, un set de dos piezas o estilismos monocromáticos. Con Chanel no experimenta tanto: apuesta por valores seguros que elevan cualquier look sin necesidad de excesos. Los bolsos más clásicos giran en torno a los 4.000 y 8.000 euros.

Louis Vuitton

Donde sí se permite jugar más es con Louis Vuitton. En esta firma se la ha visto optar por modelos más llamativos, ediciones especiales y versiones con estampados o detalles más contemporáneos. Desde piezas con monogram reinterpretado hasta diseños de mayor tamaño o colores vibrantes, Louis Vuitton es el espacio donde introduce un punto más arriesgado y actual en su colección. Aquí mezcla tendencia y personalidad, demostrando que no todo en su vestidor responde al clasicismo, sino también a la moda del momento.

Uno de sus modelos estrella es el Bolso Speedy P9 30, valorado en 8.250 euros.

Dior

Georgina Rodríguez también apuesta por piezas de Dior que encajan con las formas más trend-setting de la temporada. Uno de los modelos más visibles —y que ha vuelto con fuerza tanto en pasarelas como en street style— es el Dior Saddle, un bolso con silueta curva inspirada en las monturas ecuestres que ha sido reinterpretado en distintas versiones contemporáneas.

Este diseño no solo se reconoce por su estética distintiva, sino también por su posicionamiento dentro del lujo actual. Los modelos más clásicos, como el Saddle en piel de becerro o en el emblemático Dior Himalaya, rondan precios de alrededor de 3.800 a 7.800 euros en boutique, dependiendo del tamaño y los acabados.