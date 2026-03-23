Estefanía Luyk y su hija Aroa, como dos gotas de agua: "Incluso andando por detrás"

Estefanía Luyk sabe bien lo que es ser "hija de". Como descendiente de la Miss España y Miss Europa Paquita Torres y de la leyenda del baloncesto Clifford Luyk, la modelo debutó en la pasarela con solo 15 años. Ahora, es su hija Aroa quien acapara los focos por su increíble parecido físico con ella: "Incluso andando por detrás, dicen que se ve que es hija de su madre. Tenemos la misma esencia", reconoció Estefanía en el desfile de Malne en la Mercedes-Benz Fashion Week, al que acudió acompañada de su primogénita.

Estefanía Luyk y su hija Aroa | Gtres

Guerra por el armario de Estefanía

En casa de Estefanía Luyk, en Valladolid, el vestidor de la modelo es el lugar favorito de su hija. Aroa, fruto de su matrimonio con el empresario José Luis Díez de Baldeón, confesó sin tapujos que utiliza la ropa de su madre de forma habitual: "Yo se lo quito todo, la verdad. Luego me echa la bronca y me pregunta dónde están sus cosas", admitió hablando en los micrófonos de la prensa con mucha naturalidad a pesar de sus 19 años.

Estefanía confirmó que esta situación tan de madre e hija es algo constante en casa: "Le digo que si se lleva algo, por favor me lo diga. Me tiro mucho tiempo buscando una prenda y siempre acabo pensando que la tiene ella. Con los maquillajes pasa lo mismo".

Lo único que se salva de este "saqueo" consentido son los zapatos, ya que no comparten la misma talla.

Estefanía Luyk y su hija Aroa | Gtres

El futuro de Aroa en el mundo de la moda

Aunque Estefanía está orgullosa y cree que su hija vale para desfilar, Aroa tiene otros planes. Actualmente está centrada en sus estudios de Gestión y Comunicación de Moda, interesada más en el ámbito empresarial de la industria que en el modelaje profesional.

"He hecho alguna cosa, pero de momento me centro en los estudios", explicó la joven. A pesar de haber realizado reportajes para revistas como ¡HOLA! o campañas de publicidad junto a su madre, Aroa prefiere estar detrás de las cámaras. Eso sí, siempre con el consejo de su mejor asesora: "Es una gozada decirle: Mamá, ¿qué me pongo? Ayúdame".

Estefanía Luyk junto a su hija Aroa Luyk en el Festival Starline | Gtres

Una nueva vida en Madrid

Aroa actualmente vive en Madrid, donde compagina su formación académica con sus primeras experiencias en la industria. Se mudó a la capital para estudiar en UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología), un centro de referencia en industrias creativas donde se prepara para ser el futuro de la gestión de moda.

Durante este grado, la joven está viviendo con sus abuelos maternos, Paquita Torres y Clifford Luyk, con quienes mantiene una relación cercana y muy especial. De ahí que su madre se queje de que le "desaparece" la ropa: cada vez que Aroa viaja a Valladolid para visitar a la familia, aprovecha para asaltar el armario de Estefanía sin compasión y llevarse sus piezas favoritas de vuelta a Madrid.