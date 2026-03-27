Fallece Daphne Selfe, la supermodelo que conquistó la moda a los 70 años

El pasado 21 de marzo y con el inicio de la primavera, la moda perdió a uno de sus grandes iconos. Daphne Selfe falleció a los 97 años, dejando atrás una vida llena denaturalidad, elegancia y por supuesto, un mensaje que seguirá inspirando a generaciones: la belleza no tiene edad. Su historia es la de una mujer que siempre vivió a su manera, y que demostró que nunca es tarde para cumplir tus sueños.

Daphne Selfe | Getty

Su carrera comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Selfe, trabajando en unos grandes almacenes de Londres, ganó un concurso de portada que la lanzó al mundo del modelaje. Durante los años 40 y 50 desfiló y posó para diferentes campañas, pero con el matrimonio y la maternidaddecidió apartarse durante un tiempo para poder centrarse de lleno en su familia. Pese a ello, nunca perdió ese sello elegante y atractivo que tanto la caracterizaba, además, de vez en cuando apareció como extra en cine y televisión, incluyendo películas de James Bond.

La modelo Daphne Selfe | Getty

Pero, lo más sorprendente de su historia llegó mucho más tarde. Tras quedarse viuda en 1997, Daphne volvió al modelaje a sus 70 años, y lo hizo por todo lo alto ya que su carrera despegó como nunca. La naturalidad y el carisma que derrochaba llamaron la atención de diseñadores y fotógrafos de renombre, lo que la llevó a desfilar en la London Fashion Week, colaborar con marcas internacionales y aparecer en portadas de revistas como Vogue.

Daphne Selfe ha fallecido a los 97 años | Getty

Parecía que la vida la estaba recompensando de muy buena forma en un momento inesperado, y es que además el reconocimiento no tardó en llegar. En 2023, el Guinness World Records la proclamó la modelo profesional más longeva del mundo, un título que celebró con orgullo y con su característica sonrisa. Daphne no solo conquistó las grandes pasarelas y campañas, sino que también conquistó muchos corazones al dejar claro que la belleza se lleva con gracia y actitud sin importar la edad.