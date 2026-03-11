El estampado paisley se convierte en la tendencia estrella de la primavera: llamativo y con carácter

En el mundo de la moda sabemos que todo va y viene: tendencias de hace años que vuelven a estar a la orden del día o estilos muy novedosos que duran más bien poco en nuestros armarios.

Para esta temporada de primavera vuelven a verse por las calles y en las tiendas de ropa las prendas con estampado paisley, dejando desterrados por completo a los lunares y las flores que hemos visto hasta el momento.

En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre este maravilloso estampado: de qué se trata, cuáles son sus orígenes y algunas ideas de inspiración para que lo luzcas sí o sí este 2026.

Mujer vistiendo con estampado paisley | Getty Images

Más sobre el estampado

El paisley se caracteriza principalmente por ser un estampado en forma de gota muy ornamental, con un aire un poco bohemio y con la gran capacidad de convertir la prenda en la estrella del look.

Normalmente es más común verlo en pañuelos o bandanas, aunque también es cierto que cada vez se ve más en pantalones, vestidos y faldas. Sin lugar a dudas, se trata de una opción con carácter, divertida y muy llamativa que soluciona cualquier día de no saber qué ponerte.

Mujer vistiendo con estampado paisley | Getty Images

Procedente de los años 70

Aunque lleva muchos años en la orden del día y parece imposible saber cuándo empezó a popularizarse el estampado paisley, todo se remonta a los años 70, cuando se viralizó tanto como ahora.

Por aquel entonces, estaba relacionado con el estilo más bohemio del momento, convirtiéndose en todo un símbolo de vestir de forma más libre, expresiva e intencionada. Es decir, fue uno de los primeros estampados de la moda con mensaje, más allá de lo estético.

Mujer vistiendo con estampado paisley | Getty Images

Y como no, desde los años 70 ha sido una tendencia que ha ido y ha vuelto en numerosas ocasiones, evolucionando y reinventándose con el paso de los años. Tanto, que hasta firmas de alta gama como Gucci han utilizado el paisley en alguna de sus creaciones.

Dónde encontrarlo

Durante las últimas temporadas hemos encontrado este estampado, sobre todo, en pañuelos y bandanas atados en el cuello, la cabeza o en la cadera. Principalmente se ha usado como complemento a un look, no como pieza principal.

Mujer vistiendo con estampado paisley | Getty Images

Puedes encontrar pañuelos de este estilo en tiendas tan comunes como Pull and Bear o Stradivarius, donde venden más de un diseño diferente.

Pañuelo paisley | Stradivarius

Pero, el cambio total para esta temporada de primavera está en que no solo veremos el estampado paisley en bandanas, sino que también en piezas de ropa principales, como pantalones o vestidos.

Así lo han demostrado firmas como Mango o Zara, quienes ya cuentan con alguna pieza con las formas de lágrima en tendencia para esta primavera 2026.

Mono con estampado paisley | Mango

Cómo llevarlo

Una de las dudas más comunes entre la comunidad de personas que quieren arriesgarse con este estampado es cómo se puede combinar para que no quede un look sobrecargado o poco aprovechado.

Mujer vistiendo con estampado paisley | Getty Images

La mayor de las claves está en conjuntar una pieza paisley con otra totalmente básica. Por ejemplo, si lo que tienes es un pantalón estampado, lo ideal es que lo combines con una camiseta lisa en un color que aparezca en el estampado. De esta manera, lograrás un outfit equilibrado y completamente en tendencia.