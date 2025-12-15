Esta es la aplicación que te ayuda a combinar la ropa que tienes en tu armario para que no tengas que pensar

Te levantas por la mañana y, todavía con legañas en los ojos, abres el armario para tomar la primera decisión importante del día: "¿Qué me pongo?". Al cabo de unos segundos, aún no te has decidido y, al final, para no pasar más rato allí con la puerta abierta, optas por coger lo primero que ves.

Seguro que esta indecisión te ha pasado más de un día y de dos. Tranquila, que no eres la única. Noemimisma, influencer con más de 685.000 seguidores en Instagram y más de 441.000 en TikTok, ha querido compartir con sus seguidores este inconveniente cotidiano: "Es una de las cosas que más me cuesta en el mundo. A veces me compro cosas y luego no sé cómo ponerlas. Al final se quedan en el fondo del armario y nunca más se supo", explica en el vídeo. Por eso, para que no vuelva a suceder más, propone una solución ideal y gratuita. Se trata de un app que te ayuda a combinar toda la ropa que tienes en el armario.

Mujer frente a su armario con ropa | Freepik

¿Cuál es la app que te ayuda a combinar tu ropa y cómo funciona?

La influencer y fundadora de Madretea cuenta que ha cogido la idea de una publicación que hizo la también creadora de contenido Samantha Costantini en su perfil. Al verla exclamó "¡Yo necesito esto!" y corrió a descargarla. "He descubierto la aplicación, es gratuita y vengo a compartírtela, amiga", dice Noemimisma entusiasmada por su hallazgo. "Se llama Whering".

El procedimiento para utilizarla es muy sencillo y fácil. Tan solo tienes que hacer una foto a cada prenda de ropa que tengas y subirla a la aplicación. La influencer recomienda tirar "literalmente la ropa en el suelo para que la abras bien", así se verá claramente en la aplicación y esta podrá detectarla mejor parta poder hacer la combinación perfecta.

Una vez lo tengas todo subido, ya tendrás tu armario virtual a punto para "hacer la magia" con un botón que hay en la derecha del menú inferior. Haces clic en él y la aplicación te propondrá combinaciones de toda tu ropa entre sí. Saldrán cuatro filas que podrás mover a modo de carrusel y elegir el look que más te apetezca para ese día. Además, los looks que te proponga los podrás guardar en la aplicación para tenerlos siempre a mano. "Luego, por la mañana, cuando te levantas y dices ay Dios mío, es que no sé qué ponerme, vas a la aplicación, te ves todos los looks que has guardado, y ya sabes cómo combinar la ropa de tu armario". "No me digas que no es una fantasía", comenta maravillada Noemimisma.

Descubre looks de otras personas

Más allá de tus looks y tu cuenta de usuario, Whering funciona también como una red social en la que puedes ver los outfits de otras personas y así poder coger inspiración, ya sea para hacer tus combinaciones o para crearte una necesidad de una prenda que has visto y no la tienes en tu armario.