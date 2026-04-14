CÓMO LLEVARLA
Del cuello a la cadera: la bandana es la tendencia más versátil y viral de 2026
Descubre cómo el accesorio más democrático del armario regresa para conquistar el street style. Del cuello a la cadera, te enseñamos a dominar la versatilidad de la bandana: un toque de frescura, fluidez y personalidad para elevar cualquier look básico.
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La moda es un mundo cíclico donde nada desaparece para siempre, solo espera el momento adecuado para resurgir y reinventarse. Si hace unos años las protagonistas eran las joyas minimalistas, este 2026 el street style ha dictado sentencia a favor de un clásico que nunca nos abandonó del todo: la bandana.
Este cuadrado de algodón, con su icónico estampado paisley, ha dejado de ser un simple recuerdo de la estética rockabilly o del lejano oeste para convertirse en la pieza clave de los estilismos más icónicos y creativos.
Su versatilidad la sitúa como el accesorio comodín favorito, ya que es capaz de transformar un look básico de vaqueros y camiseta blanca en una outfit con mucha personalidad. En este artículo te contamos en qué sitios te la puedes poner y cómo.
En el cuello
La forma más clásica de lucirla sigue siendo la ganadora para quienes buscan un aire chic. El estilo clásico con triángulo frontal es ideal para romper la sobriedad de una americana o un jersey de cuello redondo.
Pero si prefieres algo más minimalista, el estilo choker, con la bandana enrollada, añade un punto de rebeldía muy cute. Para las más innovadoras, el nudo corredizo tipo corbata permite jugar con las dimensiones, aportando una verticalidad que estiliza cualquier silueta.
En la cabeza
En la cabeza, la bandana se adapta a tu estado de ánimo. El estilo pirata, cubriendo la parte superior de la frente, es la opción predilecta para festivales y días de sol, aportando un aire bohemio innegable.
Por otro lado, utilizarla como diadema o venda enrollada es el truco perfecto para esos bad hair days en los que buscamos un look pulido pero sin esfuerzo.
Pero, ¿tienes un evento más especial? Prueba a rodear tu moño o coleta con ella, así el movimiento de las puntas sueltas añadirá un romanticismo y mucho estilo a tu peinado.
En la cadera
Si buscas desmarcarte de lo convencional, baja la bandana a la cintura. Utilizarla enrollada a modo de cinturón a través de las trabillas de tus vaqueros favoritos rompe la monotonía del denim.
Para un efecto más relajado y urbano, la tendencia de dejarla colgar de una sola trabilla aporta un toque asimétrico muy apreciado en las capitales de la moda, dándole ese movimiento fluido que tanto buscamos al caminar.
En el bolso
Incluso cuando no quieres llevarla puesta, la bandana puede hablar de ti. Enroscarla en el asa de tu bolso no solo lo protege del desgaste, sino que le da una vida completamente nueva si ya tienes el accesorio olvidado en el armario.
Y es que un simple nudo lateral en las asas es suficiente para añadir una nota de color y textura que unifique todo tu outfit.
Tu estilo, tus reglas
La clave del éxito de la bandana reside en su capacidad para adaptarse a un estilo propio y fluido. No existen normas rígidas: puedes llevarla de seda para un evento nocturno o de algodón desgastado para una tarde de café.
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Un último tip para acabar de elevar tu look: para que tu bandana no se mueva en todo el día, asegura siempre con un doble nudo y, si quieres un acabado más profesional, utiliza un imperdible para unir las puntas. Ahora, es el momento de rebuscar en el cajón y dejar que este pequeño pañuelo haga de las suyas.
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