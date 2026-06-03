Bikinis y bañadores que serán tendencia este verano: minimalistas, bandeau y culotte

Se acerca el verano y las redes sociales vuelven a convertirse en el gran escaparate de tendencias del verano. Escapadas a la playa, posados junto al mar y looks de baño empiezan ya a adelantar qué bikinis y bañadores veremos durante los próximos meses.

Este verano 2026 mezcla inspiración noventera, colores naturales y detalles brillantes en una temporada donde conviven el minimalismo y los diseños más llamativos.

Algunas influencers españolas ya han empezado a confirmar algunas de las tendencias más fuertes: bikinis bandeau en verde matcha, tejidos glitter en tonos tierra, estampados animal print y bañadores de estética deportiva que prometen arrasar en playas y piscinas. Los vemos todos en este artículo.

Mujer en bikini | Pexels

El bañador minimalista sigue siendo un clásico

Si hay una tendencia que nunca desaparece del todo es el bañador sin muchos detalles donde el protagonista es el color.

Este verano vuelve a posicionarse como uno de los favoritos gracias a su estética limpia, sofisticada y muy mediterránea. Los diseños sencillos, sin demasiados detalles y con cortes clásicos siguen dominando muchas campañas de baño. Además, los colores vibrantes encajan perfectamente con las tendencias veraniegas y los looks relajados que siguen triunfando en redes sociales.

Muchas influencers combinan este tipo de bikinis con joyería dorada, camisas de lino oversize y accesorios naturales para conseguir un look muy veraniego sin esfuerzo.

El verde matcha y los bikinis bandeau

Otra de las tendencias más fuertes de este verano es el regreso del bikini bandeau, el clásico top sin tirantes inspirado en los años 90. Además de resultar cómodo para tomar el sol sin marcas, aporta un aire elegante y minimalista que encaja perfectamente con la estética actual.

Este diseño está triunfando especialmente en verde matcha, uno de los colores estrella de la temporada. Se trata de un tono suave entre verde pistacho y oliva claro que ya aparece constantemente en publicaciones de influencers.

Junto a ellos regresan también braguitas de tiro alto, cortes simples y siluetas muy inspiradas en las supermodelos de los 90.

Los tonos tierra con brillo serán protagonistas

Más allá de los colores lisos tradicionales, este verano también veremos muchísimos bikinis y bañadores en tonos tierra con tejidos brillantes o efecto glitter. Marrones chocolate, cobre, arena y terracota aparecen reinterpretados con acabados satinados y luminosos que reflejan la luz y favorecen muchísimo sobre la piel bronceada.

Influencers como Gemma Pinto ya han mostrado diseños de este estilo, donde la mezcla entre colores naturales y brillo crea un efecto sofisticado pero muy veraniego.

Este tipo de bikinis conectan además con el regreso de la estética Y2K y los tejidos metalizados inspirados en principios de los 2000.

Las braguitas culotte vuelven este verano

Otra tendencia que empieza a verse cada vez más son las braguitas tipo culotte, inspiradas directamente en los bikinis de principios de los 2000. Este tipo de diseño, con un corte más recto y cobertura ligeramente mayor que las braguitas brasileñas o de tiras, vuelve ahora reinventado en versiones mucho más favorecedoras y sofisticadas.

Laura Escanes con bikini culotte | Instagram

Los culottes de cintura baja o media, combinados con tops triangulares, se están convirtiendo en una de las opciones favoritas entre influencers porque aportan un aire retro muy marcado sin perder sensualidad.

Además, este tipo de braguita resulta especialmente cómodo y estiliza mucho la silueta, especialmente en tejidos lisos, acabados brillantes o estampados noventeros.

Las influencers siguen marcando las tendencias del verano

Las redes sociales siguen siendo el gran termómetro de la moda de baño. Muchas tendencias se vuelven virales precisamente después de aparecer en los perfiles de influencers y creadoras de contenido que convierten ciertos colores o diseños en objeto de deseo en cuestión de días.

Todo apunta a que este verano estará dominado por una mezcla entre minimalismo noventero, estética mediterránea y pequeños toques brillantes pensados no solo para la playa, sino también para triunfar en redes sociales.