Así es el vestuario de Aitana en su gira Cuarto Azul: artesanía española, romanticismo y estética victoriana

Aitana se ha consolidado como una de las cantantes españolas más exitosas del momento, encadenando un número uno tras otro. Desde sus inicios, la artista de Sant Climent de Llobregat ha madurado al mismo tiempo que lo hacían su música y sus espectáculos sobre el escenario.

Actualmente, se encuentra en plena gira de su último álbum, Cuarto Azul, su trabajo más personal, íntimo y vulnerable. El show, ambicioso y muy cuidado, está batiendo récords de asistencia. Uno de los puntos fuertes de este tour es su cuidada atmósfera melancólica, pero por encima de todo destaca su vestuario. Aitana apuesta por unos estilismos de estética barroca y romántica con claros detalles de inspiración victoriana.

Aitana en la gira Cuarto Azul | Gtres

Tops encorsetados, encajes y firmas españolas

Prendas encorsetadas, texturas ligeras -como el encaje, el tul o la seda-, transparencias sutiles y tonos suaves componen el armario de la cantante para esta gira. Su estilista, Alba Melendo, ha encontrado el equilibrio perfecto entre la dulzura y la madurez que definen a la Aitana actual.

Muchos de estos looks llevan el sello de diseñadores españoles consagrados, pero también hay espacio para firmas emergentes que defienden los valores de la moda sostenible y circular.

Aitana en Mallorca | Gtres

Botas artesanales a juego para cada cita

Cada uno de sus delicados estilismos se combina siempre con unas botas hechas a mano y a medida por la firma Hispanitas. En su primer concierto, en Roquetas de Mar, estrenó unas botas de caña alta, tacón de 10 centímetros y un elegante cordón frontal, hechas de piel de vacuno blanca y decoradas con encaje para ir a juego con un look marfil de Devol Studio.

Aitana en Roquetas de Mar | Gtres

Para su cita en Murcia, el patrón de su calzado fue muy similar, pero confeccionado en encaje negro. Se trataba de un "diseño inspirado en el imaginario victoriano, pero reinterpretado desde una mirada contemporánea", según explicaban desde la marca, que en esa ocasión completaba un dos piezas rosa de la firma AJiltedButtplug.

En Sevilla, Hispanitas le hizo unas botas en la misma línea, pero en tono beige con detalles de encaje, para acompañar un diseño exclusivo de Ze García. Desde la firma de moda detallan que era "un body confeccionado en crepé satén color maquillaje con aplicaciones devoradas en chantilly, un sobrevestido de tul de seda teñido en el mismo tono y un bolero realizado en las mismas texturas". Esta bota conseguía, además, "suavizar la pieza y convertirla en un diseño elegante, versátil y con gran presencia visual sobre el escenario".

Aitana en Sevilla | Gtres

Poco después vino Mallorca, donde lució este mismo modelo de calzado en acabado satinado, y Avilés, donde estrenó unas espectaculares botas de terciopelo en color azul Klein, combinadas con un diseño de Redondo Brand confeccionado en encaje chantilly con cristales. Como añaden desde la firma de calzado, "desde el inicio, el objetivo fue crear unas botas con mucha presencia, capaces de formar parte del relato visual de la gira sin renunciar al confort ni al detalle".

¿Por qué cambia de ropa en cada concierto?

Aitana está cuidando al milímetro su imagen, buscando sorprender en cada ciudad de forma distinta. Entre sus seguidores ya corre una teoría muy sólida: el color de su vestuario coincide con la portada del libro que la cantante esconde sobre el escenario en cada concierto.

En Roquetas de Mar, la artista escondió Una habitación propia, el famoso ensayo de Virginia Woolf, que encajaba con su look blanco. En Murcia, incorporó la novela Mi año de descanso y relajación, cuya estética combinaba a la perfección con su estilismo rosa y negro. Habrá que seguir atentos a todas las citas de la gira para ver si la teoría se termina de confirmar.