La Princesa Leonor y la Infanta Sofía arrasan con sus looks coordinados con guiño a La Roja en la final del Mundial

Por primera vez en la historia, la Familia Real ha viajado al completo a Nueva York para animar a la Selección Española en la final del Mundial 2026 frente a la Argentina de Leo Messi. Y como no podía ser de otra manera, tanto los Reyes como sus hijas han escogido looks muy significativos con guiño a 'La Roja' convirtiendo el rojo en el absoluto protagonista de sus estilismos.

Mientras la Reina Letizia ha recuperado uno de sus diseños más icónicos, un elegantísimo vestido midi con manga corta tipo capa de Adolfo Domínguez en un vibrante rojo, y el Rey Felipe VI ha apostado por el color patrio en su corbata, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han vuelto a derrochar complicidad con sendos outfits coordinados en clave juvenil para animar al conjunto de Luis de la Fuente en la gran final.

La Princesa de Asturias, deslumbrante, ha brillado con luz propia con una camisa blanca de manga corta con diseño wrapped, corte asimétrico y lazada cruzada a la cintura para marcar silueta, que ha combinado con un pantalón rojo de corte recto, completando su apuesta personal con un maquillaje jugoso y su rubia melena suelta y ligeramente ondulada.

La Infanta Sofía, por su parte, ha optado por la misma fórmula que su hermana pero a la inversa, luciendo una camisa rojo vibrante de corte oversize -que ha llevado ligeramente remangada, adaptándola metiendo solo una parte por dentro del pantalón para crear un efecto asimétrico, y un pantalón blanco de corte amplio y fluido, haciendo un 'match' perfecto con Leonor y convirtiéndose en dos de las grandes protagonistas del palco de honor en el que, a poca distancia de sus padres y de algunas leyendas del fútbol español como Casillas, Sergio Ramos, Iniesta, Xavi o Jesús Navas, vibraron con la victoria de España contra Argentina que nos ha dado el segundo Mundial de nuestra historia.