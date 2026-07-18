Kira Miró y Salva Reina, al ser preguntados sobre si se casarán próximamente: "Nos queda mucho por vivir"

Kira Miró y Salva Reina forman, desde 2021, uno de los tándems más exitosos de nuestro país no solo en lo personal sino también en lo profesional. Se conocieron precisamente en el rodaje de la película Todos lo hacen y cinco años después vuelven a coincidir en la gran pantalla con Tres de más, la divertida comedia de Atresmedia Cine.

La cinta trata sobre una exitosa pareja que tiene claro que no quiere tener hijos y que, de repente se despiertan con tres niños en casa, lo que pondrá sus vidas patas arriba y les hará plantearse cosas que nunca se les habían pasado por la cabeza.

Kira Miró y Salva Reina en Tres de más | Atresmedia Cine

Tras protagonizar un posado de lo más cómplices y cariñosos en el photocall -en el que el actor malagueño ha sorprendido a su novia dándole un cariñoso beso en la mano-, ambos han atendido por separado a las cámaras de Europa Press y han respondido de manera muy similar a la pregunta de si se plantean darse el Sí, quiero y dar un paso más en su sólida historia de amor.

"Mi acompañante en la peli es una pasada, un compañero estupendo, lo hemos pasado muy bien juntos, nos llevamos el trabajo a casa porque nos apasiona y le damos mucha vida a los personajes juntos, la verdad. Nos apoyamos mucho. Es un chollo trabajar juntos la verdad, porque nos entendemos perfectamente, sabemos leernos, sabemos lo que necesita el otro como compañero y eso viene muy bien", ha expresado Kira con una sonrisa, reconociendo que le encanta compartir proyectos con su chico.

¿Boda a la vista? Como ha asegurado, enigmática: "¡Ahí te la dejo! Nunca se sabe, nos queda mucho por vivir todavía". En la misma línea Salva, que ha confesado que trabajar con la persona con la que comparte su vida es "increíble".

Kira Miró y Salva Reina en la premiere de Tres de más | Gtres

"Kira es una actriz maravillosa, es una compañera increíble y es una actriz que no hace falta que yo lo diga, pero está demostrando unos niveles de calidad actoral que creo que son de muy elevada escala. Entonces, bueno, pues un gustazo, ¿qué te cuento?", ha comentado.

"Nosotros tenemos mucho ganado porque al final nos conocemos bien, nos conocemos tanto en lo profesional como en lo personal. Entonces, bueno, pues al final un rodaje son muchas horas de convivencia y bueno, todo eso lo tenemos ganado. Además, nos podemos llevar trabajo a casa, ensayamos, ensayamos, nos ahorramos una habitación a la producción, o sea que todo bien, todo son ventajas", ha añadido, coincidiendo con su novia a la pregunta de si le gustaría casarse con Kira: "Ya veremos, ya veremos, a ver, a ver".