Cómo vestir para la Feria de Abril: looks low cost de inspiración flamenca para acertar sin complicarse

Con la llegada de la Feria de Abril —y, en general, de los eventos que marcan la primavera— vuelve una duda bastante habitual: qué ponerse para estar a la altura del contexto sin recurrir al traje de flamenca y, sobre todo, sin gastar demasiado. La respuesta, en realidad, pasa por algo bastante más sencillo: adaptar ciertos códigos de la estética flamenca a prendas que ya encajan en nuestro armario.

En los últimos años, además, la moda ha ido suavizando esa inspiración, alejándose de una interpretación literal para llevarla a un terreno más versátil. Ya no se trata de replicar un look tradicional, sino de incorporar pequeños guiños —bien elegidos— que encajen también fuera de la feria. Ahí está la clave.

Volantes: el detalle que define el look

Los volantes son, probablemente, el recurso más reconocible. Y también uno de los más efectivos. Esta temporada aparecen en vestidos, tops e incluso faldas con un enfoque más contenido, jugando con el volumen de forma estratégica.

Un vestido con volante bien colocado tiene la capacidad de construir el estilismo por sí solo. Pero si se busca algo más fácil de reutilizar, un top con este detalle es una opción especialmente práctica: con vaqueros rectos o una falda sencilla se integra igual de bien y no queda limitado a un solo contexto.

Top con volantes y vaqueros | Unsplash

Lunares dentro y fuera de la feria

Algo parecido ocurre con los lunares. Siguen teniendo ese vínculo directo con lo flamenco, pero su lectura cambia por completo en función del corte de la pieza. Las versiones más actuales apuestan por líneas limpias, tejidos fluidos y siluetas poco recargadas.

Un vestido de lunares con un patrón sencillo puede acompañarnos durante toda la temporada, más allá de la feria. Y si no nos apetece llevarlos en prenda entera, introducirlos en un accesorio —un pañuelo al cuello o en el pelo— es suficiente para dar ese matiz sin complicar el conjunto.

El color perfecto

Más allá de los estampados, hay un elemento que nunca falla: el color. El rojo, en concreto, tiene una fuerza especial en este tipo de eventos. Resulta especialmente acertado en clave de total look, sin necesidad de añadir demasiados adornos. Es un tono que aporta presencia por sí mismo y que, bien llevado, resulta incluso más elegante cuanto más sencillo es el conjunto.

La alpargata, aliada del look perfecto

En el apartado de calzado, las alpargatas siguen siendo la opción más coherente. No solo por estética, sino también por comodidad. Las versiones con cuña estilizan, combinan con prácticamente todo y encajan perfectamente con ese equilibrio entre lo arreglado y lo relajado que pide la ocasión.

Alpargatas con cuña y vestido | Pexels

A partir de estas ideas, construir un estilismo resulta bastante intuitivo: un vestido con volantes y alpargatas, un conjunto en rojo con accesorios neutros o unos vaqueros con un top de volantes y pañuelo de lunares pueden ser combinaciones fáciles y efectivas.

Porque, en realidad, acertar con un look para la Feria de Abril no tiene tanto que ver con seguir normas estrictas, sino con entender los códigos y adaptarlos con criterio. Y ahí es donde el estilo personal marca la diferencia.