Raquel Revuelta y el "boom" de la mantilla: "Es una práctica ancestral que no hemos dejado de utilizar"

Sevilla ha vuelto a ser el escenario de Sí, Mantilla, un proyecto creado en 2018 que busca mantener viva una de las tradiciones más emblemáticas de la cultura española. En esta VIII edición, la asociación Qlamenco, el Ayuntamiento de Sevilla y la agencia Doble Erre han reunido a una veintena de modelos vestidas de negro y con mantilla que, junto a Raquel Revuelta, han recorrido puntos clave del Real Alcázar para demostrar cómo esta prenda encaja en las nuevas generaciones.

Revuelta, una de las impulsoras del proyecto, ha explicado a Europa Press la importancia de seguir promoviendo su uso. Durante el evento, la modelo y presentadora ha definido esta costumbre como "una práctica ancestral" que, lejos de desaparecer, sigue muy presente: "No la hemos dejado de utilizar nunca, de una manera u otra, para el luto, para el recogimiento, pero también luego para momentos gloriosos".

El "golpe en la mesa" de Isabel II

Para explicar el arraigo de esta prenda, Revuelta ha recordado el movimiento del majismo como un punto de inflexión histórico: "La reina Isabel II dio un golpe encima de la mesa para reivindicar las prendas españolas a través de la mantilla", señala, recordando que en aquel momento imperaban las modas francesas. Según la empresaria, esa acción propició un auge que llega hasta nuestros días y que incluso fascina a quienes nos visitan: "Ellas entienden que es una prenda española y les encanta".

El recuerdo a la Duquesa de Alba

La figura de la Duquesa de Alba, históricamente una de las grandes embajadoras de esta prenda, también surgió en la conversación. Raquel Revuelta, que ha participado en un reciente documental sobre la aristócrata, ha confesado su emoción al descubrir nuevas facetas de su vida a través de la pantalla.

"Me gustó muchísimo verla, hacer un repaso por su niñez y por su juventud, que yo la desconocía", admite Raquel. Para la empresaria, este repaso biográfico le ha servido para corroborar la fuerte personalidad de Cayetana de Alba: "Esa valentía, esa mujer moderna que iba siempre adelantada a sus tiempos".

Las jóvenes vuelven a usarla

Sea por el movimiento Sí, Mantilla o por el afán de las nuevas generaciones de recuperar viejas tradiciones, la mantilla cada vez se ve más entre los perfiles más jóvenes de las redes sociales. Muchas creadoras de contenido andaluzas han reivindicado el uso de esta pieza de artesanía dándole el valor que merece.

En la Semana Santa de 2025, Fabiana Sevillano hizo un vídeo para que sus seguidores la "acompañaran" a vestirse de mantilla, explicando paso a paso cómo conseguir un look sobrio y elegante.

Otra abanderada es Emedeamores, quien no solo lució la prenda el año pasado, sino que compartió curiosidades históricas sobre cómo las mujeres las bordaban antiguamente.

Ejemplos que demuestran que la tradición sienta bien a cualquier edad si se luce con orgullo.