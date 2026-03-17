Cinco looks en tendencia para ir a un desfile de moda

Ir a un desfile de moda es la excusa perfecta para sacar a pasear las tendencias más potentes del momento. Pero hay una línea fina entre vestir actual y sentirse disfrazada. Incluso en un evento como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), el criterio sigue siendo el mismo: elegir piezas que nos representen y adaptarlas a nuestro estilo con coherencia. No se trata de acumular tendencias en un mismo conjunto.

De hecho, suele funcionar mejor seleccionar una pieza protagonista y construir el look a partir de ella con prendas más atemporales. Y si no conectamos con ciertas tendencias en ropa, siempre podemos introducir ese toque actual que buscamos a través de accesorios estratégicos como unos zapatos, joyas o un bolso.

Si este año asistiera a la MBFWM, estas serían las tendencias por las que apostaría.

Las apuestas seguras del momento

Topos

Los topos vuelven a ganar protagonismo. Aunque es un estampado habitual en primavera, este año tienen una presencia especial en colecciones y street style. Su versatilidad es parte de su fuerza, puede resultar clásico o contemporáneo según cómo se interprete. En un vestido midi o en una blusa fluida funciona especialmente bien para un desfile, porque equilibra feminidad y sofisticación sin esfuerzo.

Modelo con un vestido midi de topos | GettyImages

Marrón chocolate

El marrón chocolate es uno de los colores dominantes del momento. Lo vemos en todo tipo de prendas, pero en versión total look alcanza otro nivel. Vestirlo de pies a cabeza aporta solidez y coherencia visual, siempre que se trabajen bien las proporciones y los accesorios. Jugar con distintas texturas dentro del mismo tono evita que el conjunto resulte plano y le añade profundidad.

Total look marrón | Freepik

Pantalones flare

En cuanto a siluetas, los pantalones flare confirman su regreso. Este patrón, ligeramente acampanado desde la rodilla, favorece porque compensa visualmente la figura y estiliza la pierna. Combinados con un top estructurado o con volumen en la parte superior, crean un contraste interesante que aporta presencia y dramatismo, algo especialmente adecuado en el contexto de una semana de la moda.

Stella McCartney con pantalones flare | Gtres

Blusas drapeadas

Las blusas drapeadas, con caída y movimiento, son otra de las piezas clave del momento. Tienen entidad propia y elevan cualquier conjunto sin necesidad de excesos. Al centrar la atención en la parte superior, funcionan mejor acompañadas de prendas más limpias en la parte inferior, logrando un estilismo equilibrado y actual.

Mujer viste una blusa drapeada | Gtres

Pantalón barrel

Y, por supuesto, uno de los patrones más relevantes esta temporada. Su silueta curva introduce un aire moderno inmediato. En su versión vaquera resulta especialmente contemporáneo y combina a la perfección tanto con sandalias altas como con salones. Para mantener el equilibrio, basta con incorporar una prenda superior más clásica o una cartera de mano que aporte contraste. Esa mezcla entre lo relajado y lo sofisticado define gran parte del estilo actual.