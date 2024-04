Cómo actualizar las zapatillas deportivas que ya no te pones o se han pasado de moda

¿Tienes zapatillas en el fondo del armario que nunca te pones? No hace falta que te compres unas nuevas. Ahora puedes utilizar el truco de la influencer Mariana Diez para darle una segunda vida a las zapatillas que tengas más olvidadas y pasadas de moda. De esta forma, no solo te ahorrarásmuchodinero, sino que ayudarás al planeta renovando tu ropa.

Customiza tus zapatillas

Este divertido truco es muy fácil de realizar. Solo necesitas aquellas zapatillas que no utilices desde hace mucho porque estén viejas, se han pasado de moda o ya no te gustan tanto. No importa la marca, la forma, si están más estropeadas o menos, puedes utilizar la zapatilla que más necesite un cambio de imagen.

Empieza por quitar los cordones del todo. Tras ello, vuelve a ponerlos como estaban, pero con unos accesorios extras. Puedes poner los cordones de la manera que quieras, pero con abalorios entre sí. De esta forma, quedará una zapatilla con innovadores accesorios que quedan muy originales.

Tal y como Mariana dice en su vídeo, poner dos o tres abalorios por hilera queda muy fashion. Solo tienes que pasar el abalorio por el cordón y dejarlo puesto donde quieras. Se trata de un truco que recuerda un poco a las famosísimas pulseras de Pandora, donde también se ponen abalorios en ella. Es un procedimiento muy similar, lo único que en este caso es más barato y el objeto decorado son unas zapatillas.

Con este truco, te aconsejamos no seguir el conocido dicho "menos es más" porque cuantos más abalorios pongas, mejor y más original quedará tu zapatilla.

Los abalorios pueden ser como tú quieras. Grandes, pequeños, coloridos, sencillos, sutiles, caros, baratos… De hecho, Mariana se ha inspirado en el perfil de @amiitca. Ella ha usado este truco con zapatillas de una reconocida marca alemana y abalorios de Pandora. Sin embargo, nuestra versión es más low cost.

Opción low cost de abalorios

Si ya tienes abalorios en casa, no te resultará nada difícil realizar este cambio, pero si no tienes, te dejamos a continuación algunos ejemplos de Amazon para que puedas comprarlos y retocar tus zapatillas.

Este kit de abalorios de Amazon por tan solo 7,99 euros puede ser perfecto si quieres unos abalorios sencillos y que no llamen la atención, pero sin resultar aburridos ni feos. Son muy monos y al ser de plata, te pegarán con cualquier zapatilla.

Opción de abalorios en Amazon | Captura de Amazon

Si quieres unos abalorios más atrevidos y coloridos, este juego de 60 cuentas de bolas de cristal de colores y abalorios con formas distintas, es maravilloso. Lo puedes encontrar en Amazon por 12,99 euros.

Juego de abalorios | Captura de Amazon

También te dejamos una opción para los amantes del oro. Estos abalorios de distintas formas y en color oro, son muy sutiles y bonitos. Están disponibles por 10,99 euros.