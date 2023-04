Deportivas baratas que pueden reemplazar a las que llevan las influencers

A todas nos gustaría tener una sección de nuestro armario o vestidor llena de zapatillas deportivas de diferentes formas, marcas y colores. Pero el precio de este calzado, generalmente, no es precisamente económico, lo que nos lleva a limitarnos a darnos el capricho de vez en cuando y a exprimir esas deportivas hasta que estén en las últimas.

No obstante, solo necesitas buscar un poco para encontrar versiones de bajo costo de cualquier zapatilla de marca, y en este artículo te lo vamos a demostrar.

Las New Balance de Alexandra Pereira

Unas de las deportivas más deseadas de los últimos años son las New Balance 530, un clásico de la marca. Se trata de una zapatilla de running que combina con cualquier outfit 'sporty chic'.

Alexandra Pereira las luce a menudo en su perfil de Instagram, haciendo que nuestro deseo de comprarlas aumente. Pero como su precio es de 110 euros, hemos buscado una versión alternativa más económica.

Y la hemos encontrado en H&M. Este diseño de deportivas de malla con suela gruesa y secciones reflectantes son muy parecidas y tan solo cuestan 39,99 euros. Las usuarias que ya las han comprado aseguran que son muy cómodas.

Zapatillas tipo New Balance | H&M

Las Converse negras con plataforma de Carla Di Pinto

Otro calzado que nunca va a pasar de moda son las Converse, aunque desde que salieron con plataforma, han vivido un auténtico boom. Son cómodas, primaverales y combinan con todo. Mira qué bien sientan con traje, como se las puso Carla Di Pinto.

Sin embargo, este modelo, que se llama Chuck Taylor All Star Platform, cuesta 90 euros. Pero si no te importa no lucir el logo de Converse, en Bershka encontrarás unas zapatillas muy parecidas por 29,99 euros. Están a medio camino entre las que lleva Di Pinto y las Run Star Hike.

Zapatillas tipo tipo Converse | Bershka

Las Nike Jordan de María Pombo

No cabe duda de que las zapatillas Nike Jordan han sido, son y serán un calzado muy deseado. Pensadas para jugar a baloncesto, pero perfectas para el street style, este diseño es perfecto para llevar a diario como en este post de María Pombo: con unos pantalones básicos y un jersey.

Pero como su precio supera los 100 euros, te recomendamos apostar por estas zapatillas de Bershka que tan solo cuestan 35,99 euros.

Zapatillas tipo Nike Jordan | Bershka

Las Adidas Samba de María Fernández-Rubíes

Las últimas en unirse a la fiesta de las zapatillas en tendencia han sido las Adidas Samba. No fue hasta el pasado otoño que este antiguo modelo revivió gracias a las que más saben de moda y ahora lo vemos en todas partes. María Fernández-Rubíes, por ejemplo, las tiene en negro, que le sientan fenomenal con este look en blanco y negro.

Su precio es de 120 euros, pero en Mango hemos encontrado unas muy parecidas por 49,99 euros. ¿Qué te parecen?