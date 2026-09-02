Bedazzling, la tendencia que lo llena todo de brillos y piedras arrasa en redes: de Kylie Jenner a María Pombo

Hace pocas semanas ha surgido una nueva moda que se ha popularizado de una manera muy rápida gracias a las redes sociales. Y es que son muchos los perfiles conocidos que se han unido a la tendencia, logrando que Instagram y Tik Tok se llenen de contenidos relacionados.

Y es que estamos hablando ni más ni menos que del bedazzling. Es posible que con este nombre no te suene, pero cómo te quedas si te digo que se trata de la tendencia de poner piedras y brillos a todo: vasos, mascarillas, fundas de móvil. uñas… Ahora sí que te suena, ¿verdad?

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles sobre esta tendencia que lo está petando en el momento: cómo ha surgido, quién ha logrado que explote y cómo la puedes aplicar según tus gustos. ¡Vamos a ello!

Kylie Jenner | Instagram

Cómo ha surgido

La idea del bedazzling remonta a la estética de los años 2000s, una tendencia que, una vez más, une nostalgia y modernidad. Aunque la cantante Zara Larsson ya apuntaba maneras para popularizar esta tendencia con el estilo escogido para su gira, llena de brillos y colores, ha sido Kylie Jenner la encargada de viralizarlo a muchos aspectos del día a día, más allá de la ropa.

Y es que para su cumpleaños, la modelo del clan Kardashian montó una fiesta para celebrar sus 29 años rodeada de todas sus amigas más íntimas, entre ellas Hailey Bieber y alguna de sus hermanas. Para la ocasión, optó por decoraciones llenas de brillos y piedras: en los vasos de la fiesta y el pastel. Así pues, ha sido la también empresaria quien ha hecho explotar esta tendencia, todo gracias a su icónica tarta de cumpleaños.

La tarta de cumpleaños de Kylie Jenner | Instagram

Dónde pegar los brillos

Son muchas las opciones donde puedes aplicar los brillos, y es que literalmente la gente lo pega a todos lados. El más común, por eso, está siendo la funda del teléfono, y es que con unas cuantas piedras el resultado es divino. Lo hemos visto en María Pombo, una de las creadoras de contenido más aclamadas del momento, una más que se ha dejado llevar por la influencia de Kylie Jenner.

María Pombo | Instagram

Mucha gente está optando también por incorporar los brillos en prendas de ropa y accesorios como bolsos. Normalmente con pegamento resistente, las fans de esta moda personalizan piezas tejanas o veraniegas, dejando claro que es una tendencia que durará toda la temporada. Incluso se están viendo manicuras protagonizadas por estos elementos, como la que se ha hecho recientemente la cantante argentina Tini.

Tini Stoessel con manicura de piedras y brillos | Instagram

En otro aspecto que hemos visto esta tendencia en su máxima expresión es para el postureo, para hacerse fotos aesthetic. Y es que muchas chicas usan los brillos en las mascarillas de skin care, para un resultado cute. De hecho, ha llegado hasta el punto que se los pegan por el cuerpo, para conseguir un resultado divertido y creativo para las redes sociales.

Hay debate

A pesar de que es una tendencia divertida, que puede contribuir al desarrollo de la creatividad y que permite revivir a la niña interior que todas llevamos dentro, son muchas las personas que le han encontrado un gran pero a esta tendencia: son microplásticos.

Esta moda que ha llegado hasta las mascotas, customizándolas como si fueran objetos, ha generado controversia en las mismas redes sociales. Y es que hay creadoras de contenido que advierten del peligro de los microplásticos, dejando claro que la popularización de este tipo de abalorios puede ser una amenaza para el planeta.

Así pues, esta tendencia que tanto ha gustado en las redes sociales, parece que ha llegado para quedarse durante una temporada larga. Bienvenidas sean las uñas, prendas, pasteles y decoraciones con brillos y piedras, siempre que se procure que no acaben en el suelo olvidadas.