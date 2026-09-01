Zendaya cumple 30 años: sus looks más icónicos para sacar partido al pelo rizado

El 1 de septiembre es para muchos un día muy especial, el momento de arrancar un nuevo curso lleno de oportunidades. Pero para Zendaya lo es todavía más: la actriz sopla hoy 30 velas convertida en un auténtico icono mundial.

La intérprete californiana llega a esta nueva década en lo más alto tras encadenar éxitos como Dune, Euphoria, Spider-Man o La Odisea. Tantos proyectos la han llevado a coronarse como la reina indiscutible de las alfombras rojas y semanas de la moda gracias a su faceta más camaleónica: su melena. La hemos visto rubia, morena, con textura afro, rizo natural o con un liso tabla impecable. Repasamos los looks capilares más memorables de su carrera.

Adolescencia y primeros pinitos con el liso

Zendaya comenzó su carrera muy joven de la mano de Disney (descubierta por el mismo agente que catapultó a Miley Cyrus). Con solo 15 años ya posaba en las premieres con melenas alisadas de lado y ondas pulidas a golpe de tenacilla.

Zendaya en 2011 | Gtres

A medida que su carrera despegaba, comenzó a arriesgar con tupés con volumen y peinados engominados hacia atrás.

Zendaya en 2016 | Gtres

El reencuentro con sus rizos naturales

Al cumplir los 20, como les ocurre a muchas chicas con cabello rizado, comenzó a reconciliarse con la textura natural de su melena. Empezó a lucir sus rizos sanos, cuidados y con volumen.

Zendaya en 2017 | Gtres

Además, hizo un guiño a sus raíces afroamericanas por parte de padre (Kazembe Ajamu Coleman) apostando por estilismos como las trenzas africanas XXL hasta la cadera.

Zendaya en 2020 | Gtres

Rizos definidos y el gran tijeretazo

Ya consagrada como estrella de Hollywood, sus apuestas se volvieron más trabajadas. Inolvidable fue su aparición en la premiere de la primera entrega de Dune, luciendo una melena con extra de volumen y rizos perfectamente definidos.

Zendaya en 2021 | Gtres

En 2022 decidió sanear su melena y dar paso al corte midi, peinado habitualmente con ondas estilo Old Hollywood. Fue un éxito rotundo.

Zendaya en 2023 | Gtres

Del rubio Challengers al pixie actual

El cambio de color más radical llegó con la promoción de la película Challengers, donde sorprendió a todos teñida de rubia.

Zendaya en 2024 | Gtres

Sin embargo, su apuesta más arriesgada ha llegado este mismo 2026: un corte pixie rizado con el que ha vuelto a abrazar su textura natural con una elegancia impecable.

Zendaya en marzo de 2026 | Gtres

Eso sí, un corte extremo no le impide seguir jugando. Para presentaciones recientes como la de Spider-Man, la actriz no dudó en recurrir a extensiones para lucir una melena larga cepillada, logrando un efecto esponjoso y voluminoso impresionante.

Zendaya en julio de 2026 | Gtres

Rendida al liso o abrazando su rizo natural, Zendaya demuestra a sus 30 años que no hay peinado que se le resista.