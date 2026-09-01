Carlo Costanzia, uno de los primeros en conocer a su nieta Tessa, habla con naturalidad sobre su ex, Mar Flores

Carlo Costanzia padre no ha querido perderse la llegada al mundo de su segunda nieta, Tessa, la hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. El empresario italiano se ha desplazado hasta el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid para acompañar a la familia y conocer a la pequeña, que nació el pasado domingo 30 de agosto.

Carlo Constanzia padre | Europa Press

A su entrada al centro hospitalario, se ha mostrado visiblemente feliz y ha asegurado que tanto la recién nacida como su madre se encuentran perfectamente. Además, ha confesado que el nombre elegido para la pequeña le parece "fantástico" y ha reconocido que no conoció la elección hasta después del nacimiento. Tessa es un nombre cargado de significado para ambas familias, ya que nace de la combinación de Teresa y Elsa, en homenaje a las abuelas de los padres.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, a la salida del hospital | Gtres

Durante su breve encuentro con los medios, Carlo Costanzia también ha descubierto que su consuegra, Terelu Campos, celebraba estos días su 61 cumpleaños. "No me acordaba", habría reconocido con naturalidad al conocer la coincidencia, ya que la presentadora ha vivido esta celebración de una manera especialmente emotiva tras convertirse en abuela por segunda vez.

A la salida del hospital, las preguntas sobre Mar Flores tampoco han tardado en llegar. Ante la posibilidad de compartir tiempo y espacio como abuelos de Tessa, Costanzia ha sido tajante asegurando que también es su abuela. Una respuesta con la que deja claro que, por encima de cualquier diferencia del pasado, la llegada de la pequeña está por encima de todo.