Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para su gran día: todo lo que se sabe de su boda

Martina Stoessel y Rodrigo De Paul ya están inmersos en los preparativos de su boda. Aunque la pareja todavía no ha confirmado oficialmente todos los detalles del enlace, la cantante argentina ha compartido con sus seguidores algunos momentos que dejan claro que la cuenta atrás para uno de los días más importantes de su vida ya ha comenzado.

La pareja, que lleva varios años como pareja, está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su historia de amor. Después de consolidar su relación lejos de los focos y compartir numerosos momentos juntos, Tini y Rodrigo se preparan ahora para convertirse en marido y mujer.

La propia artista ha comenzado a desvelar, poco a poco, algunos detalles de los preparativos, despertando la curiosidad de sus seguidores. Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre la esperada boda.

Las palabras de la novia

"Me caso", anunciaba Tini en un vídeo publicado en sus redes sociales, visiblemente emocionada. La artista mostraba su entusiasmo durante la primera prueba de vestuario de su vestido de novia y adelantaba que quiere compartir con sus seguidores buena parte del proceso.

"Estoy súper emocionada, aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día", explicaba. Tras la primera prueba, Tini volvía a hablar con sus seguidores para contarles cómo había sido la experiencia.

Pero lo más emocionante fue cuando llamó a su prometido, Rodrigo de Paul: "Amor, fue increíble. Yo pensé que solamente íbamos a ver telas. Pero me lo probé... No te puedo mostrar nada, pero es una locura lo que me está pasando", aseguraba.

Cuándo será la boda

Según las informaciones que han trascendido, el casamiento estaría previsto para el próximo 18 de diciembre. Una fecha que no sería casual, ya que coincide exactamente con el cuarto aniversario de la histórica final del Mundial de Qatar 2022, en la que Argentina se proclamó campeona del mundo.

El futbolista fue una de las figuras de aquella selección argentina que levantó el trofeo en Qatar, por lo que la elección de esta fecha tendría un componente especialmente simbólico para la pareja.

A pesar de que los preparativos parecen estar avanzando y de que la cantante ya ha comenzado con las pruebas de su vestido, la información sobre la boda todavía no ha sido confirmada formalmente mediante un comunicado oficial por parte de los protagonistas.

Un enclave exclusivo

En cuanto al lugar elegido para el enlace, las informaciones apuntan a Dok Haras, un exclusivo complejo situado en la localidad de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, a unos 100 kilómetros de la capital.

La elección respondería al deseo de la pareja de encontrar un espacio que combine lujo, privacidad y la máxima protección frente al interés mediático que generará su boda. De esta manera, Tini y De Paul podrán celebrar su boda rodeados de familiares y amigos.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul | Gtres

Por ahora, la pareja continúa guardando el secreto de buena parte de los detalles de la celebración. Sin embargo, las palabras de Martina y su primera prueba de vestuario confirman que los preparativos ya están en marcha.

Su historia de amor

Lo que comenzó como un apasionado romance entre la música y el fútbol terminó convirtiéndose en una de las historias más mediáticas del momento. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul oficializaron su relación en 2022.

Sin embargo, en 2023 las exigencias de sus agendas causaron un desgaste que los llevó a anunciar una separación en buenos términos. El distanciamiento duró poco: tras reconectar a principios de 2025 de forma más reservada, la pareja apostó a una segunda oportunidad.

Y su relación ha llegado a su momento más álgido tras el anuncio oficial de su compromiso a través de redes sociales, donde Tini mostró su anillo de compromiso y los preparativos para su enlace previsto para diciembre, consolidando un amor que resistió la distancia y los focos.