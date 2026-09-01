Las sandalias de abuela vuelven a ser tendencia: así se lleva el calzado más cómodo del momento

Hay tendencias que desaparecen durante años y, cuando menos lo esperamos, regresan convertidas en objeto de deseo para muchas. Es lo que ha ocurrido con las llamadas sandalias de abuela, un calzado que durante mucho tiempo asociamos con los armarios de nuestras madres y abuelas y que ahora vuelve a colarse entre las grandes tendencias del momento.

De estética retro, suela cómoda y diseño sencillo, estas sandalias han encontrado su sitio en los estilismos más actuales. Y es que la moda lleva varias temporadas recuperando prendas y accesorios que creíamos olvidados, demostrando que aquello que un día parecía pasado de moda puede convertirse, de nuevo, en lo más buscado.

El encanto de recuperar un clásico

¿Recuerdas esas sandalias de piel, muchas veces perforadas, con suela de corcho o madera y un diseño pensado, sobre todo, para caminar cómodamente? Son precisamente esas las que ahora regresan con más fuerza.

Su atractivo está, en buena parte, en esa estética aparentemente sencilla y sin artificios. Lejos de los diseños más llamativos que han protagonizado otras temporadas, las sandalias de abuela apuestan por líneas clásicas, materiales naturales y una comodidad que las convierte en una opción perfecta para el día a día.

Pero su regreso llega actualizado. Las firmas han recuperado su esencia y la han adaptado a los gustos actuales con acabados metalizados, tiras más finas, hebillas especiales o versiones con plataformas. El resultado es un calzado que mantiene ese aire nostálgico, pero que encaja perfectamente en un armario contemporáneo.

El regreso de lo viejuno

Como ocurre con muchas de las tendencias que triunfan actualmente, el street style y las redes sociales han tenido mucho que ver en su regreso. Estas sandalias han empezado a aparecer en los estilismos de influencers.

Con vaqueros rectos y una camiseta básica aportan un aire desenfadado, y con vestidos midi o faldas fluidas consiguen un resultado más femenino y sofisticado. Incluso pueden convertirse en el contrapunto perfecto de prendas más especiales, demostrando que su apariencia clásica no limita sus posibilidades.

Las firmas de moda tampoco han dejado pasar la oportunidad de reinterpretar este clásico. El resultado son diseños que conservan la esencia de aquellas sandalias que llevaban nuestras abuelas, pero incorporan materiales, colores y acabados que las acercan a las tendencias actuales.

El calzado perfecto para el calor

Si hay algo que explica el éxito de esta tendencia, además de su estética, es su comodidad. En los meses de calor buscamos prendas y accesorios que nos permitan vestir bien sin renunciar a sentirnos cómodas, y estas sandalias cumplen ambas funciones.

Su diseño abierto permite dejar el pie al descubierto y combinarlas fácilmente con todo tipo de looks. Y aunque las versiones en tonos naturales continúan siendo las más fáciles de combinar, también encontramos propuestas en colores más llamativos.

La influencer Jeanne Damas con unas sandalias de estilo abuela | Instagram

La tendencia noventera vuelve

El regreso de las sandalias de abuela no es un fenómeno aislado. Forma parte de esa corriente nostálgica que lleva varias temporadas recuperando códigos estéticos de los años 90 y principios de los 2000.

La moda vuelve a mirar al pasado para reinterpretarlo. Así, las siluetas que antes parecían anticuadas se mezclan ahora con prendas actuales y accesorios de tendencia, creando estilismos que combinan nostalgia y modernidad.

La influencer Jeanne Damas con unas sandalias de estilo abuela | Instagram

Así pues, lo que durante años consideramos de abuela, ahora es tendencia. Y si además resulta cómodo, fácil de combinar y capaz de transformar un look sencillo, cuesta encontrar motivos para no recuperarlo.