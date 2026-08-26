Claudia Rodríguez y el dress code para la presentación de Cucurella con el Real Madrid: "Piden que sea elegante"

Claudia Rodríguez, pareja de Marc Cucurella y madre de sus tres hijos, ha vivido la presentación del futbolista como nuevo defensa del Real Madrid C. F. como un verdadero sueño hecho realidad. La joven ha compartido en sus redes la emoción de acompañar al campeón con la selección española a firmar su contrato en el Santiago Bernabéu junto a Florentino Pérez.

"De pequeña soñaba con estos colores y hoy la vida me regala vivir este momento a tu lado. Un sueño que siempre estuvo ahí y que hoy se hace realidad. Qué orgullo. ¡Hala Madrid!", ha escrito Claudia en su cuenta de Instagram. En la publicación se la puede ver posando sonriente junto a Marc mientras sostienen la nueva camiseta blanca, además de incluir varias imágenes del recuerdo que atestiguan su pasión por el club merengue desde la infancia.

Su look para el gran día

Claudia, que cuida hasta el más mínimo detalle de cada uno de sus estilismos, compartió con sus seguidores un vídeo bajo el formato "get ready with me" mostrando el atuendo elegido para su debut oficial como WAG madridista. "Lo único que se pide de dress code es que sea elegante, aunque sea de día", explica ella misma en la publicación de TikTok.

Para la parte superior optó por una pieza tipo halter satinada en color blanco roto o, como dice Claudia, color champán, con la espalda al descubierto, que combinó con un pantalón de vestir en azul marino, de tiro alto y corte acampanado. Todo de Zara. En cuanto al calzado, eligió unos salones destalonados de punta fina, también de la firma de Inditex, en el mismo tono blanco. "Son monísimos y comodísimos y me los pongo mucho", explica la influencer.

Respecto a los accesorios, la creadora de contenido apostó por añadir un toque de alta joyería combinando la icónica pulsera Love de Cartier, valorada en más de 8.000 euros, con la emblemática colección Alhambra de Van Cleef and Arpels. Completó el conjunto con su última adquisición, un bolso Andiamo Clutch de Bottega Veneta que se compró en Capri (Italia) y que va a juego con el outfit. Claudia demostró una vez más su habilidad para fusionar prendas low cost con piezas de auténtico lujo con un resultado sumamente elegante.

Sumando etapas juntos

El vídeo de su estilismo no tardó en generar reacciones, acumulando decenas de miles de likes y un sinfín de mensajes de bienvenida. La familia Cucurella Rodríguez se instala de este modo en Madrid tras un lustro residiendo en Inglaterra, donde el lateral catalán militó en las filas del Brighton and Hove Albion y el Chelsea F. C.

Tras más de ocho años de relación, la pareja inicia un nuevo capítulo personal y profesional. Mientras Marc afronta este gran reto en la defensa blanca tras consagrarse en la élite internacional, Claudia continúa consolidándose como una de las creadoras de contenido de referencia en redes sociales.