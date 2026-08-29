El azul turquesa se consolida como el color estrella del street style para despedir el verano

Las gurús de la moda ya anticipan que los colores estrella de la próxima temporada otoño-invierno 2026/27 serán el morado y el verde pistacho. No obstante, las calles dicen otra cosa. Este final de verano está marcado por un tono de lo más estival: el turquesa o, para las más entendidas en el sector, el codiciado "azul Tiffany".

Tanto en las calles de las principales capitales de la moda como en el street style de la Copenhagen Fashion Week famosas e it-girls han dejado claro que este color es el absoluto protagonista. Aplicado en camisetas, jerséis o accesorios, tiene el poder de transformar cualquier estilismo sobrio y aportar una dosis instantánea de luz y vitalidad.

Mujer con un bolso azul turquesa | Getty Images

Además, todo apunta a que estamos ante una tendencia que mantendrá su reinado durante la transición hacia el frío, ya que las que más saben de moda ya están incorporando este tono en camisetas de manga larga e incluso jerséis de punto.

Tus tiendas favoritas ya apuestan por el azul Tiffany

Si quieres sumarte a esta moda e incorporar una pincelada turquesa a tu vestidor, solo tienes que darte una vuelta por tus tiendas favoritas para dar con la pieza perfecta.

En Zara encontrarás, por ejemplo, una camiseta oversize de manga larga con bolsillos, perfecta para construir capas en esos looks de septiembre cuando empiece a refrescar, pero aún no sea el momento de sacar las chaquetas del armario.

Para una opción más abrigada, en Massimo Dutti destaca un jersey con lana, cuello redondo y corte amplio que promete convertirse en un básico imprescindible de tu guardarropa.

Y si prefieres apostar por los accesorios, en Mango dispones de un cinturón de piel tipo fajín que combina a la perfección con una camisa blanca, aportando el toque de gracia definitivo a cualquier estilismo de oficina mientras ayuda a estilizar la figura.

Mujer con un cinturón azul turquesa | Getty Images

Cómo combinarlo en entretiempo

La clave para adaptar el turquesa al otoño sin caer en un look veraniego está en los contrastes. Olvídate de combinarlo con el blanco y apuesta por mezclarlo con marrón chocolate o tono arena, dos neutros cálidos que equilibran la intensidad del azul.

Si prefieres un estilismo más informal para el día a día, llévalo con prendas en denim de lavado oscuro y con chaquetas de ante. Y si buscas algo más atrevido y moderno, prueba a llevar el turquesa junto con prendas de estampado animal.

Mujer con un jersey azul turquesa | Getty Images

Un amuleto de buena suerte para la rentrée

Vestir con una prenda turquesa puede ir mucho más allá de seguir un dictamen de moda (al menos para las más místicas). Desde la antigüedad, este tono se ha considerado un auténtico imán para atraer la prosperidad y la protección. Así que incorporar este color a tus estilismos diarios puede convertirse en el amuleto perfecto para cargar las pilas de energía positiva y empezar con buen pie el nuevo curso.