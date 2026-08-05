La princesa Leonor sorprende con ondas surferas y un vestido tie-dye: un look fresco perfecto para el verano

Este martes, la Familia Real ha protagonizado su tradicional posado en el Palacio de Marivent, en Mallorca, como cada año. Una cita en la que la princesa Leonor y la infanta Sofía participaron por primera vez en 2025 y a la que este año han vuelto junto a sus padres y su abuela, la reina Sofía.

Posado Familia Real en Marivent | Gtres

Tras este tradicional posado, los Reyes, sus hijas y la reina Sofía han presidido la recepción a una amplia representación de la sociedad balear, formada por autoridades, representantes de instituciones y personalidades de distintos ámbitos.

La princesa Leonor y la infanta Sofía, en Mallorca | Gtres

Un evento en el que la princesa Leonor ha acaparado todas las miradas al sorprender ante las cámaras con una imagen bastante diferente de la que estamos acostumbrados a ver. La heredera se ha dejado llevar por la energía del verano y ha apostado por una melena muy natural con ondas surferas.

Las ondas surferas de la princesa Leonor | Gtres

Además de aportar un aire fresco a su cabello, Leonor ha lucido un conjunto muy veraniego formado por un top sin mangas y una falda larga de Thinking MU, con estampado tie-dye, que ha combinado con las Low Rosa Sandals de Sézane, unas sandalias de tacón cómodo.

Los zapatos de la princesa Leonor | Gtres

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