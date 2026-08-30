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La tendencia más natural llega a tus pies: los zapatos de rafia que transforman cualquier look
La rafia deja atrás los clásicos bolsos de playa para convertirse en protagonista del calzado. Bailarinas, sandalias y mules se suman a esta tendencia veraniega que combina comodidad, frescura y un aire natural perfecto para elevar cualquier look.
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Si hay un material que asociamos rápidamente con el calor, ese es la rafia. Ligera, natural y con ese aire artesanal que tanto nos gusta en los meses más asfixiantes, esta fibra ha dejado atrás los clásicos bolsos de playa para convertirse también en protagonista del calzado.
Esta temporada, los zapatos de rafia se cuelan entre las tendencias más buscadas. Bailarinas, sandalias, mules o zuecos: hay opciones para todos los estilos y, sobre todo, para quienes buscan darle un toque diferente a sus looks sin renunciar a la comodidad.
La rafia al estilo rústico
El éxito de la rafia está en su capacidad para aportar un punto especial incluso a los estilismos más sencillos. Su acabado trenzado combina muy bien con prendas de lino, vestidos fluidos, faldas midi o unos simples vaqueros.
Además, su estética natural encaja perfectamente con el verano. Es fresca, fácil de combinar y aporta ese toque relajado que buscamos en nuestros looks durante los meses de calor. Por eso, no sorprende que las firmas de moda hayan incorporado cada vez más diseños con este acabado.
De las alpargatas a las bailarinas
La rafia ya no se limita a las tradicionales alpargatas. Esta temporada aparece en todo tipo de siluetas:
- Bailarinas trenzadas: Son una de las opciones más versátiles. Planas y cómodas, funcionan tanto con un vestido como con unos pantalones tobilleros y pueden convertirse incluso en una buena alternativa para ir a la oficina.
- Mules y zuecos: Fáciles de poner y quitar, son perfectos para los días más relajados y para las escapadas de fin de semana.
- Sandalias de tiras: Desde modelos planos hasta diseños con un pequeño tacón, aportan un toque natural sin resultar demasiado informales.
Opciones en tiendas
Si quieres sumarte a esta tendencia sin gastar demasiado, las firmas que encontramos habitualmente en nuestras tiendas favoritas tienen propuestas para todos los gustos.
- Parfois apuesta por las bailarinas planas efecto rafia con hebilla, un diseño sencillo y fácil de combinar que ronda los 30 euros.
- Mango incorpora la rafia a sandalias y mules, con modelos en tonos naturales que funcionan especialmente bien con vestidos y conjuntos de lino.
- También encontramos propuestas en Zara y Massimo Dutti, donde la fibra natural aparece en mules, sandalias y otros diseños con detalles dorados o combinaciones de rafia y piel.
Ya tienes zapatos para lo que queda de temporada de calor, durante el día, quedan perfectas con un vestido camisero blanco o unos pantalones fluidos. Para una cena o un plan especial, puedes llevarlas con prendas de lino en tonos tierra y accesorios dorados.
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Un básico que, además de cómodo, consigue darle un toque especial hasta al estilismo más sencillo.
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