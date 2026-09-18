Todos los detalles de la boda de Anna Ferrer Padilla con Mario: preboda, vestidos y lugar del enlace

Este sábado 19 de septiembre, Anna Ferrer Padilla, hija de la actriz, presentadora y empresaria Paz Padilla, celebra su boda con Mario Cristóbal tras cuatro años de relación. La creadora de contenido y empresaria ha vivido un año lleno de ilusión preparando su enlace desde que él le pidiera matrimonio en Menorca en septiembre de 2025. Tantas eran sus ganas de desvelar todo lo que está a punto de suceder este fin de semana que ha ido dejando pistas clave a través de sus redes sociales.

Una boda en Zahara de los Atunes

Como no podía ser de otra manera, el escenario elegido para darse el "sí, quiero" es Cádiz, concretamente Zahara de los Atunes, un rincón con mucho significado para la familia de la novia; de hecho, ahí mismo tiene su chiringuito El Trompeta. La celebración no se limitará a la jornada principal, sino que arrancará con una velada de preboda este viernes para calentar motores con todos sus invitados.

Dos vestidos de novia con sello español

Anna lucirá dos diseños diferentes a lo largo de la jornada. El traje para la ceremonia corre a cargo de Inuñez Atelier -la misma firma elegida por Paty Sánchez Flores para su enlace-.

Por su parte, el segundo vestido, el que llevará en la fiesta, es una propuesta de Claudia Llagostera Atelier y es, según la propia Anna, "superespecial" (y, de hecho, es la pieza que Mario ya ha podido atisbar en parte).

Ruptura con las tradiciones clásicas

La pareja ha decidido romper con varios formalismos habituales para adaptar la jornada a su propio estilo de vida. Para empezar, dormirán juntos la noche anterior al enlace porque la propia Anna asegura que "nada podría hacer que empiece peor el día que despertar sin Mario".

Tampoco habrá entrada al altar del brazo de su padre como marca la costumbre tradicional, ni tampoco la típica mesa presidencial en el convite: los novios se sentarán rodeados de su grupo de amigos en lugar de hacerlo únicamente con la familia.

Una ceremonia simbólica y detalles hechos a mano

El enlace del sábado será una emotiva celebración simbólica conducida por su gran amigo Jaime, quien ejercerá de oficiante, ya que la firma legal la pospondrán para unos días después de la fiesta. Además, el sello personal de la pareja estará muy presente en la decoración, con pequeños detalles y manualidades elaborados a mano por la propia Anna y su familia durante las últimas semanas.

¿Quién es Mario Cristóbal? Su discreta historia de amor

Mario Cristóbal, el hombre que se convertirá en marido de Anna Ferrer este fin de semana, es diseñador gráfico de profesión y un gran apasionado del deporte. Aunque mantiene un perfil discreto en redes sociales, gracias a Anna hemos podido conocer un poco más sobre él: le encanta la cocina, el anime y los juegos de mesa. Además, cuenta con un gran sentido del humor, algo que seguro ha terminado de conquistar a su suegra, Paz Padilla.

Tras tres años de relación, sorprendió a la influencer con una romántica propuesta de matrimonio frente al mar durante sus vacaciones en Menorca el pasado año. Desde aquel momento, la pareja ha formado el equipo perfecto para diseñar un enlace repleto de personalidad.