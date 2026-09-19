Anna Ferrer habla antes de casarse con Mario Cristóbal: "Mi madre está muy emocionada"

Este 19 de septiembre se casa la influencer Anna Ferrer en Zahara de los Atunes, Cádiz, junto a su novio, Mario Cristóbal. Pero antes del gran día, han celebrado la preboda en un sitio muy especial para ella y su madre, Paz Padilla.

Así, todos los invitados se reunieron en el chiringuito que tienen en la localidad gaditana, El Trompeta, donde disfrutaron de una puesta de sol espectacular.

Anna Ferrer en su preboda con Mario Cristobal | Gtres

La novia habló con la prensa a su llegada al chiringuito donde aseguro que "no estaba nerviosa" y que estaba "disfrutando el proceso". Aunque la que estaba más "emocionada" era su madre, como es "normal".

Ferrer se decantó por un look muy nupcial de dos piezas formado por un top blanco de tirantes finos y una falda larga drapeada firmado por Luis Berrendero.

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer en la preboda de la influencer | Instagram Paz Padilla

Mientras que Paz Padilla se decantó por un vestido vaporoso en tonos verdes y estampado.

Entre los invitados que ya hemos podido ver en la preboda estaban: Anita Matamoros, Leire Ortiz, Telmo Trenado, Guillermo Campra o Raquel Hernández, entre otros.