Ana Fernández brilla con un vestido de lentejuelas en el regreso más esperado

Este lunes por la noche 'Los Protegidos: El regreso', la secuela de la serie de Antena 3, ha tenido un gran evento en Madrid donde se han presentado los capítulos 2 y 3 de la ficción y que han vuelto a reunir a sus protagonistas principales: Ana Fernández, Luis Fernández, Mario Marzo, Antonio Garrido y Daniel Avilés, entre muchos otros.

Y la actriz Ana Fernández nos dejó alucinados al lucir un minivestido de lentejuelas plateadas de la firma creada en Sevilla en 2015 por Vicky Martín Berrocal. Un diseño con un estilo de lo más ochentero ya llevaba unas hombreras que le realzaban el torso y, además, el vestido le hacía cintura de avispa.

Ana Fernández en el estreno de 'Los Protegidos: El Regreso' | Gtres

Para completar el look, Ana ha apostado por unas sandalias de Jimmy Choo, también plateadas, y unos pendientes de RABAT, que podíamos ver perfectamente ya que llevaba la melena suelta pero peinada detrás de las orejas.

Ana Fernández y su vestido reivindicativo

Hace poco más de una semana Ana Fernández nos dejaba con la boca abierta al acudir a los 40 Music Awards con un vestido de transparencias que llevaba la etiqueta puesta. Sin embargo, no se trataba de un despiste como todo el mundo pensaba, sino de una acción reivindicativa que formaba parte de una campaña de Wallapop.

"Por fin se resuelve el misterio. Este año he asistido a la Gala de LOS40 Music Awards de la mano de @wallapop!! Ha sido un placer vestir este maravilloso look Wallapop con el que me gustaría iniciar una conversación sobre el precio que realmente tienen las cosas. La etiqueta que formaba parte de este look escondía un mensaje muy importante: solo con el hecho de darle una segunda vida a este vestido, hemos ahorrado 1.702 litros de agua, 15 kg de dióxido de carbono en el aire y además, hemos contribuido a que haya menos contaminación de microplásticos en los mares. Es lo que hubiera supuesto hacer un vestido nuevo. Al final, estrenar no significa ponerte algo nuevo, sino ponértelo por primera vez", decía ella en su perfil de Instagram.

...

Seguro que te interesa...

Así es el increíble jardín de la casa de Ana Fernández y Adrián Roma