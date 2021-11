El motivo por el que Ana Fernández lució una etiqueta en su vestido en los 40 Music Awards

Este pasado fin de semana tuvo lugar la gala de los 40 Music Awards por la que muchos rostros conocidos del mundo de la música se trasladaron a Mallorca para ser testigos de una noche llena de talento.

Una cita donde en la alfombra roja se protagonizó un supuesto descuido que se viralizó en redes sociales y por el que muchos usuarios comenzaron a realizar todo tipo de bromas y memes.

Ana Fernández en los 40 Music Awards | Gtres

Y es que, Ana Fernández lució un espectacular vestidazo de transparencias, sin embargo, la atención se desvió hacia un comentado detalle: se le olvidó quitar la etiqueta. O al menos eso era lo que la mayoría pensaba puesto que la decisión de la actriz venía de la mano de una acción reivindicativa.

Ana Fernández en los 40 Music Awards | Gtres

No fue un despiste, fue intencionado. Así dejaba constancia de ello la intérprete de 'Los Protegidos' a través de su perfil en Instagram donde ha revelado el porqué de este gesto: ''Por fin se resuelve el misterio. Este año he asistido a la Gala de LOS40 Music Awards de la mano de @wallapop!! Ha sido un placer vestir este maravilloso look Wallapop con el que me gustaría iniciar una conversación sobre el precio que realmente tienen las cosas'', ha comenzado escribiendo.

''La etiqueta que formaba parte de este look escondía un mensaje muy importante: solo con el hecho de darle una segunda vida a este vestido, hemos ahorrado 1.702 litros de agua, 15 kg de dióxido de carbono en el aire y además, hemos contribuido a que haya menos contaminación de microplásticos en los mares. Es lo que hubiera supuesto hacer un vestido nuevo. Al final, estrenar no significa ponerte algo nuevo, sino ponértelo por primera vez", ha aclarado.

Un acto de lo más necesario del que la madrileña ha querido hablar más en profundidad en una entrevista concedida a 'ELLE': ''Para mí ha sido una experiencia única. Creo que es una acción muy especial, porque tiene un mensaje detrás al que me parece súper importante darle visibilidad. Necesitamos apostar por formas de consumir más conscientes y humanas por el bien de nuestro planeta. Estoy muy agradecida de que hayan decidido contar conmigo para ello''.

Asimismo, ha confesado que el escenario elegido para llevar a cabo esta acción le parece muy especial puesto que ''este año Los40 ha decidido llevar la gala hasta Las Islas Baleares para dar voz a la lucha contra el cambio climático y, concretamente, a la conservación de mares y océano''.

Seguro que te interesa...

Así es el increíble jardín de la casa de Ana Fernández y Adrián Roma