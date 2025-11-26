Abrigos con bufanda incorporada: la tendencia más práctica y elegante del invierno

El abrigo con bufanda incorporada se perfila como una de las prendas estrella del próximo invierno. No es casualidad: son calentitos, favorecen muchísimo y aportan ese punto de elegancia sin esfuerzo que todas buscamos cuando bajan las temperaturas. Es la típica prenda que funciona tanto para ir a la oficina con un look más formal como para un fin de semana relajado en la ciudad.

Abrigo con bufanda incorporada | Getty Images

A primera vista podría parecer que llevar un abrigo con bufanda integrada es lo mismo que combinar una chaqueta cualquiera con una bufanda normal… pero no. Esta tendencia va más allá. La bufanda unida a la prenda permite moverse con total comodidad, evita que se caiga, que se pierda o que tengamos que estar recolocándola cada dos por tres. Es abrigo, complemento y toque estiloso, todo en uno.

La fiebre por esta prenda empezó hace un par de años en los países nórdicos, donde las prescriptoras de moda la adoptaron como uniforme invernal. Lo que arrancó allí como un gesto casi práctico, ha terminado conquistando armarios de medio mundo esta temporada. Su funcionalidad lo hace irresistible.

Abrigo con bufanda incorporada | Getty Images

El origen: el abrigo viral de TOTEME

Uno de los primeros modelos que arrasó fue el diseño de TOTEME, la firma sueca que elevó el abrigo-bufanda a categoría de objeto de deseo. Su característica más reconocible es el ribete bordado en blanco, que crea un efecto bicolor muy elegante y fácil de identificar. Confeccionado en lana, corte oversize y hombros caídos, esta prenda —que supera los 900 euros— se convirtió en icono de la marca.

El éxito fue tan rotundo que TOTEME empezó a lanzar nuevas versiones, y otras firmas no tardaron en sumarse con sus propios diseños. En su web, la marca recomienda combinarlo "con pantalones rectos para complementar su largo hasta la cadera". Y así lo hacen muchas insiders que dominan a la perfección el juego del estilo escandinavo.

Abrigo con bufanda incorporada de TOTEME | Getty Images

Aunque hay quien prefiere arriesgar un poco más y lo lleva con pitillos y botas altas, creando un contraste entre lo clásico y lo moderno que también funciona de maravilla (aunque algunas nos resistamos al regreso de los pantalones apretados).

Abrigo con bufanda incorporada de TOTEME | Getty Images

Dónde encontrar tu abrigo con bufanda incorporada

La buena noticia es que esta tendencia se ha democratizado. Hoy puedes encontrar abrigos con bufanda integrada para todos los gustos, estilos y presupuestos.

Zara

Este modelo de lana destaca porque su bufanda integrada es desmontable mediante un botón. Es decir: dos prendas en una por 69,95 euros. Perfecto si te encanta la tendencia, pero quieres tener la opción de usar el abrigo de forma más clásica.

HyM

En HyM aparece uno que podría ser el favorito de la Navidad: rojo, largo y calentito. Ideal para quienes sienten frío incluso antes de que llegue diciembre. Su precio es 69,99 euros.

Kiabi

Este modelo es todavía más largo, en un tono marrón muy combinable y con cinturón para estilizar la figura. Una opción cómoda y versátil que encaja con cualquier look invernal por menos de 60 euros.