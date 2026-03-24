Vuelven los vaqueros al estilo Carolyn Bessette: es el momento de sacar del armario los pitillos cropped

Llega la primavera y con ella el momento ideal para recuperar el minimalismo noventero de Carolyn Bessette. Gracias a la serie Love Story (Disney+), su estilo vuelve a ser el manual de uso definitivo para las amantes de la moda.

Bessette es, sin lugar a dudas, la chica del momento. La ficción ha recuperado su historia junto a JFK Jr. y, con ella, su impecable armario de básicos de lujo. Si hace poco hablábamos de sus gafas ovaladas como el accesorio indispensable para el buen tiempo, ahora el foco se pone en sus pantalones. Los vaqueros tipo bootcut ya han empezado a inundar el street style, rescatando esa silueta ajustada desde la cintura hasta la rodilla con un ligero ensanchamiento final que estiliza como ninguna otra.

Carolyn Bessette | Getty Images

El corte cropped es el secreto del éxito

La versión que triunfa esta temporada es la cropped. Como su propio nombre indica (boot=bota, cut=corte), este diseño termina a la altura justa para que la bota luzca en todo su esplendor. Sin embargo, de cara a la primavera, es un corte extremadamente versátil: funciona igual de bien con deportivas finas, bailarinas, sandalias y hasta con las chanclas que tanto vuelven a ser tendencia.

Street style | Getty Images

Se trata de un corte que alarga la pierna y equilibra la silueta; resulta muy favorecedor en la mayoría de cuerpos, ya que, en vez de ser un pitillo tradicional, tiene un bajo ligeramente acampanado que compensa el volumen de la cadera y no hace el "efecto triángulo inverso" que tanto detestan las haters de los pitillos Al dejar el tobillo a la vista, se crea un punto de atención que aporta ligereza a cualquier look diario.

Existe, eso sí, un pequeño matiz según la estatura. Mientras que a las mujeres altas el bajo les quedará exactamente al tobillo (como a la propia Bessette), para las bajitas este corte es una bendición: al ser más corto de lo habitual, evita tener que arreglar los bajos o que el pantalón arrastre, resultando igual de estiloso y cómodo.

Street style | Getty Images

Dónde encontrar los mejores bootcut

Si buscas el diseño definitivo, la parada obligatoria es Mango. La firma española tiene el modelo bootcut en una amplísima gama de colores y destaca por su comodidad gracias a tejidos elásticos que se adaptan a la silueta (tienen incluso opciones para premamá).

Para quienes prefieran un diseño algo más entallado, donde la abertura final no sea tan marcada, los crop 501 de Levi s y algunos modelos de Zara son la alternativa. En la tienda de Inditex también podrás encontrar versiones de tiro bajo, ideales para aquellas que quieran llevar la estética de los 90 y principios de los 2000 al siguiente nivel.

Street style | Getty Images

El toque final para el total look de Carolyn Bessette

Para cerrar el círculo y conseguir esa estética impecable, no podemos olvidar la parte superior. Si algo definía a Bessette era su capacidad para elevar unos sencillos vaqueros con una parte de arriba muy básica. Una camisa blanca de corte masculino con las mangas remangadas o un top de cuello subido sin mangas son sus mejores aliados.

Carolyn Bessette | Getty Images

Y tú, ¿te sumas al "efecto Bessette"?