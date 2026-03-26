Sarah Jessica Parker cumple 61 años: estas son las prendas de su armario más icónicas

Sarah Jessica Parker ayer, día 25 de marzo, cumplió 61 años. La actriz estadounidense es conocida principalmente por su aclamado papel como Carrie Bradshaw en la serie Sexo en Nueva York, un emblema de los años 90.

Y para celebrarlo queremos repasar las prendas más icónicas de Parker, quien ha hecho de la moda su sello personal. Empezó marcando a toda una generación como Carrie Bradshaw, pero supo evolucionar hacia un estilo propio más sofisticado y auténtico, que sigue brillando incluso pasados los 60.

Sarah Jessica Parker | Gtres

Falda de tul

Una de las piezas más icónicas de su personaje como Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York es una falda corta de tul blanco, que combinó con un top rosa pastel que combinaba a la perfección con la estética del momento.

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Es una prenda muy coqueta que también es difícil de llevar, ya que es extravagante y se requiere de valentía y personalidad. Sarah la convirtió en un elemento más allá de la pantalla, luciendo faldas de este material en numerosas ocasiones.

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Vestido satinado

Este tejido fue tendencia absoluta a lo largo de los años 2000, ya que transmite elegancia, sutileza, y encanto. Además, la actriz acostumbra a complementar este tipo de vestidos con joyas o tocados algo más extravagantes, para elevar la sencillez de la prenda principal.

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Con este inicio de etapa, Sarah Jessica Parker dejó atrás a su querido personaje con todo el caos que le caracterizaba, hecho que se ve reflejado a la perfección en los vestidos satinados que tanto lució.

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Mezclar prendas con carácter

Sarah Jessica Parker ha convertido la mezcla de prendas con carácter en una de sus señas de identidad. Su estilo no busca la perfección clásica, sino el equilibrio entre piezas inesperadas: combina tejidos, volúmenes y estampados. Esta forma de vestir transmite seguridad y una clara intención de expresarse más allá de las tendencias.

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La actriz apuesta por looks que cuentan una historia propia, ya sea mezclando una falda llamativa con una parte de arriba básica o incorporando accesorios atrevidos Su armario es un reflejo de personalidad, donde cada combinación tiene algo único que decir.

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Estilismo boho-chic

El estilismo boho-chic es otro de los terrenos en los que Sarah se mueve. Su forma de interpretarlo mezcla lo romántico con lo cotidiano, creando looks relajados pero pensados: vestidos fluidos, tejidos ligeros y accesorios con aire vintage, logrando un equilibrio entre lo desenfadado y lo sofisticado.

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Lo interesante es que, aunque parezca un estilo improvisado, siempre hay intención detrás. No se trata solo de ir cómoda, sino de construir una imagen coherente y con personalidad.

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Lunares

Los lunares, en Sarah Jessica Parker, nunca resultan antiguos. Lejos de caer en lo previsible, los convierte en una elección fresca, capaz de adaptarse tanto a looks más clásicos como a propuestas más atrevidas. Su forma de llevarlos demuestra que este estampado puede reinventarse constantemente sin perder su esencia.

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En sus estilismos, los lunares transmiten optimismo y una sofisticación luminosa muy característica, ya sea en vestidos, blusas o faldas. Es una prenda que cada vez está más presente en los armarios de muchas y que se debe lucir sin miedo.

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Tocados

Los tocados en la cabeza son otro de los elementos más icónicos en el estilo de la actriz, aunque los lucía especialmente durante su etapa en Sexo en Nueva York, donde esenciales del vestuario de su personaje.

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Eso sí, han trascendido la pantalla hasta convertirse en una seña de identidad: flores, plumas, diademas o piezas más escultóricas, todo tenía cabida en su universo. Más allá de la serie, los tocados siguen siendo un complemento con el que elevar cualquier look.

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El negro es un gran clásico

El negro es un gran clásico, pero Parker lo transforma en algo lleno de matices, jugando con texturas, volúmenes y siluetas que aportan personalidad al conjunto. Lejos de ser una opción básica, se convierte en una de las opciones más recurridas.

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En sus looks, el negro es sofisticado y expresivo, normalmente a través de cortes inesperados o detalles llamativos, consiguiendo que el negro destaque sin necesidad de recurrir a complementos excesivos.

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Estampado floral

Si algo hizo Sarah fue enseñarnos que una flor puede serlo todo: no solo un estampado delicado, sino unas formas llenas de significado. Lo floral se aleja de lo ingenuo para adentrarse en un mundo mucho más expresivo.

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Los estampados florales combinan drama, feminidad y diversión. Juega con volúmenes, colores y siluetas para que cada look tenga protagonismo propio. Así transforma una prenda clásica en algo vibrante y memorable.

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A los 61 años, Sarah Jessica Parker sigue jugando con la moda a su manera: divertida, elegante, teatral y libre. Sus prendas cuentan historias y cada look se convierte en un sello único. Por eso su armario sigue siendo objeto de deseo y lo seguirá siendo.