Ni alergia ni resfriado: ¿qué es la virulergia?

Estornudos, congestión, mucosidad… y, de repente, también malestar general o dolor de garganta. Esta primavera, muchas personas sienten que sus síntomas no son los de siempre, y no es casualidad.

Cada vez se habla más de un fenómeno que mezcla lo mejor, o peor, de dos mundos: la alergia estacional y las infecciones respiratorias. La farmacéutica Piluca Barrau explica por qué cada vez más personas presentan cuadros respiratorios mixtos y cómo aprender a identificarlos.

Algunos expertos lo denominan virulergia, un término que describe la superposición de ambos procesos en un mismo paciente.

Mujer con alergia | Freepik

Un escenario más frecuente

La virulergia no es un diagnóstico en sí, sino la coincidencia de dos factores: por un lado, la exposición al polen, como a las gramíneas o al olivo, y, por otro lado, la presencia de virus respiratorios que siguen circulando.

"El problema es que los síntomas se mezclan y generan confusión", explica Piluca. Muchos pacientes creen que es su alergia habitual, pero notan que dura más o que es más intensa.

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Por qué la alergia puede complicarlo todo

La rinitis alérgica ya de por sí provoca inflamación en las vías respiratorias. El sistema inmunitario reacciona al polen liberando histamina, lo que causa estornudos, picor y mucosidad líquida. Cuando a este estado se suma un virus, el efecto se amplifica.

Los virus dañan el epitelio respiratorio, es decir, la barrera protectora, facilitando la entrada de alérgenos y aumentando la respuesta inflamatoria. Así pues, el cuerpo reacciona más y peor.

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Cómo distinguir alergia de infección

Aunque no siempre es fácil diferenciarlos, hay señales que pueden orientar:

Más típico de alergia:

Estornudos en ráfagas

Mucosidad transparente

Picor en nariz y ojos

Ausencia de fiebre

Más típico de infección viral:

Fiebre

Dolor de garganta

Mucosidad espesa

Malestar general

Cuando aparecen síntomas de ambos grupos al mismo tiempo, es probable que estemos ante un cuadro mixto ya que esta posibilidad es más que viable.

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El cambio climático también influye

Uno de los factores detrás de este aumento es el cambio ambiental. Las temporadas de polen son cada vez más largas e intensas, mientras que los virus respiratorios han dejado de seguir patrones tan previsibles como antes.

El resultado: más probabilidades de que coincidan en el tiempo.

Qué puedes hacer para aliviar los síntomas

Ante este tipo de cuadros, hay medidas sencillas que pueden marcar la diferencia:

Evitar actividades al aire libre en días de alta carga polínica

Ventilar la casa en horas de menor concentración de polen

Usar mascarillas FFP2, que ayudan a filtrar partículas

Realizar lavados nasales con soluciones salinas

Cuidar la hidratación de ojos y garganta

Además, consultar en farmacia puede ser clave para orientar el tratamiento y saber cuándo es necesario acudir al médico.

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Entenderlo para no alarmarse

La virulergia no suele ser grave, pero sí puede resultar desconcertante. Y ahí está el problema, no hay que banalizarlo y dar por hecho que es como la alergia de siempre ni tampoco hace falta alarmarse en exceso.

Aprender a identificar los síntomas y entender qué está pasando en el cuerpo permite actuar con mayor precisión. Porque es normal que en primavera, si sientes que tu resfriado no es del todo un resfriado y tu alergia tampoco parece la de siempre, puede que no estés equivocado.