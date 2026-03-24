El look de Bea Gimeno para el bautizo de su hijo, perfecto para esta temporada: arreglado pero informal

Con la llegada de la primavera arranca la temporada de bautizos, comuniones y eventos familiares. Y con ella, la eterna duda: ¿qué me pongo?

Durante años, se ha asociado este tipo de celebraciones a looks muy formales —vestidos estructurados, tacones altos o estilismos demasiado recargados—. Sin embargo, cada vez más mujeres apuestan por una alternativa diferente y apuestan por ir arregladas, pero sin renunciar a la comodidad.

Un ejemplo perfecto lo ha dado Bea Gimeno, cuyo look en el bautizo de su hijo se ha convertido en inspiración que sigue esta línea de lo arreglado pero informal.

Un bautizo diferente… también en el dress code

La celebración, organizada en un entorno al aire libre y con un ambiente íntimo y familiar, ya marcaba el tono fuera de la rigidez ni protocolo estricto. Y su estilismo fue en la misma línea.

Lejos del clásico traje de invitada o del vestido de fiesta, Bea Gimeno apostó por un look relajado y versátil, demostrando que este tipo de eventos no siempre requieren un outfit de gala.

Un vestido veraniego

Su elección fue un vestido de efecto dos piezas con combinación de colores blanco, azul y rojo. Este look, de la marca española Gimaguas, aporta tranquilidad visual con un toque veraniego. El equilibrio perfecto entre frescura y elegancia.

La clave del look está en esa mezcla de una parte superior sencilla y cómoda —como si fuera una camiseta básica— y una falda fluida con movimiento. El detalle de color rojo a la altura de la cadera que eleva por completo el conjunto.

Además, este estilismo rompe con la idea de que en bautizos o comuniones hay que ir excesivamente arreglada. De hecho, este tipo de eventos suelen ser más relajados que una boda, por lo que el look también debería adaptarse a ese contexto.

Más allá de la ropa, hay un mensaje claro detrás de este look: sentirse bien. La propia Bea Gimeno ha compartido en varias ocasiones que, tras la maternidad, prioriza la comodidad sin renunciar a verse estilosa, algo con lo que muchas mujeres se sienten identificadas. Y eso se refleja en el resultado, porque cuando la comodidad va por delante, nuestros conjuntos relucen más.

Cómo adaptar este estilo a tus eventos

Si tienes un bautizo o comunión esta primavera, este look deja varias claves fáciles de aplicar:

Evita looks excesivamente formales

Opta por vestidos fluidos o conjuntos relajados

Elige colores claros o luminosos

Prioriza la comodidad (especialmente si es un evento de día)

El nuevo dress code: menos rigidez, más estilo

La moda de invitada está cambiando. Y este tipo de estilismos lo confirman. Hoy, ir bien vestida no significa ir disfrazada ni incómoda. Significa encontrar el equilibrio entre tu propio estilo, tu personalidad y el contexto.

Y si algo demuestra este look, es que —también en bautizos— menos puede ser mucho más.