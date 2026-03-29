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Carmen Lomana, impactada con el baile viral de Ortega Cano: "Una cosa francamente chocante"

Después del comentado baile que protagonizó José Ortega Cano en una iglesia, Carmen Lomana se ha pronunciado sin "salir del asombro" y ha calificado el momento como "chocante".

Carmen Lomana

Europa Press

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El pasado miércoles 25 de marzo, José Ortega Cano sorprendía a todos con un momento de lo más impactante en la Iglesia de San Antón.

Cuando todos los ojos estaban puestos en el distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores, el torero conseguía desviar la atención en el acto benéfico organizado por la ONG Mensajeros de la Paz y protagonizó una actuación que se ha convertido en el baile del momento.

Ortega Cano bailando delante de todos
Ortega Cano bailando delante de todos | Europa Press

El viudo de Rocío Jurado no dudó en marcarse varias coreografías, demostrando que está en plena forma y goza de buena elasticidad, según reconoció. Sin embargo, no todo el mundo ha entendido su puesta en escena.

La última en pronunciarse ha sido Carmen Lomana, que se ha mostrado impactada después de haber visto las imágenes del baile, definiéndolo como "una cosa francamente chocante".

Carmen Lomana
Carmen Lomana | Europa Press

"No salgo del asombro porque además eran una iglesia. Tendría ganas de hacer gimnasia y dijo bueno pues esto así como tengo mucho público aprovecho y que vean cómo estoy", ha dicho Lomana a Europa Press.

"¿Una expresión de arte? Pues sí, a lo mejor. Es que yo ya no digo nada porque estoy viendo tantas cosas... Pero esto es para reírse un poco", ha reconocido Carmen ante las críticas que también ha recibido Ortega Cano por presuntamente faltar al respeto en una iglesia.

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Jaime Martínez Alonso
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