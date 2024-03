5 curiosidades de los vestidos de las famosas en los Oscar

La gala de los Oscar 2024 se está acercando, ya no queda nada para la madrugada del 11 de marzo. Estamos expectantes de la que será la gran alfombra roja de este año, pero antes, hemos querido dejar constancia de las curiosidades que hubo detrás de algunos vestidos que han pasado a la historia de esta entrega de premios.

1. El vestido que marcaba los pechos de Anne Hathaway

En la gala de los Oscar de 2013 la gran protagonista fue ella. Era una de las más esperadas de la noche, ya que estaba nominada a mejor actriz de reparto por su papel en Los Miserables. Era casi imposible que no ganara –que lo hizo– y por eso todas las cámaras apuntaron hacia ella cuando llegó en la red carpet.

Lo que nadie esperaba es que apareciera con un vestido rosa pálido de Prada con escote en la espalda, que le hacía una forma rara en el pecho, aparentando marcar mucho sus pezones. Las críticas llovieron en redes sociales, donde el hashtag #AnneHathawayNipples, se convirtió en la palabra más mencionada en X.

Un año más tarde, la actriz reveló la verdad detrás de la polémica. Y es que ese vestido no era el que iba a llevar. Hacía un mes que tenía otra opción de Valentino, la cual dijo que era su vestido soñado. Pero resultó que ese traje que iba a ponerse para la gran noche era muy similar al Alexander McQueen que llevaría su compañera de Los Miserables, Amanda Seyfried.

La misma mañana de los Oscar se probó el vestido rosa de Prada, que le gustó mucho, aunque viera la zona de sus pechos un poco rara, pero su equipo le dijo que estaba hermosa. El resto es historia.

Anne Hathaway en los Oscar | Cordon Press

2. El vestido robado de Lupita Nyong'o

Lupita Nyong'o se llevó un gran susto después de la gala de los Oscar en 2015 porque le robaron el vestido. Un espectacular diseño de Calvin Klein Collection que aún se habla a día de hoy, ya que atesoraba un total de seis mil perlas cosidas a mano y que lo valoraron en una cantidad de 150 mil dólares.

Como se hizo pública esta información, el vestido tenía todos los focos mediáticos puestos en él. Aunque no se sabe muy bien como le robaron el vestido, fue encontrado horas más tarde en el mismo Hotel London que habían entrado para robarlo.

El ladrón se puso en contacto con el equipo de TMZ para decirles que sabía dónde encontrarlo. Les comentó que había arrancado dos perlas para que un experto las viera y le dijo que no eran reales. Así que, el ladrón, metió el vestido en una funda y lo dejó en el baño de una habitación del hotel.

TMZ contactó rápidamente con la policía para proporcionarles toda la información y, efectivamente, encontraron el vestido robado exactamente dónde había dicho el ladrón.

Lupita Nyong'o en los Oscar | Cordon Press

3. Las 254 American Express de Lizzy Gardiner

La Academia año tras año solicita que se respete el código de vestimenta, desde invitados, hasta camarógrafos, y aunque la mayoría lo cumple, y otros lo intentan, siempre hay quien se pone más creativo con piezas que "cumplen" sus requerimientos.

En el año 1995, Lizzy Gardiner acudió a la ceremonia en un vestido hecho de 254 tarjetas de oro de American Express para ir en conjunto con la estatuilla –la cual ganó–. Todas las tarjetas eran reales, aunque estaban caducadas y llevaban su nombre a pesar de que les faltaba un número para invalidarlas.

El vestido de Gardiner se interpretó como una sátira a los excesos de Hollywood. La influencia del vestido ha resonado en la moda hasta nuestros días.

4. Las transparencias de Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ha protagonizado auténticos momentazos en la alfombra roja de los Oscar a lo largo de los años. Aunque la edición de 2002 fue la excepción. Atendió a la gala con un vestido de Alexander McQueen que ha pasado a la historia por ser su gran error. La actriz admitió que se equivocó al no ponerse un sujetador ante las transparencias del cuerpo.

Gwyneth Paltrow en los Oscar | GTRES

Pero ahora, momento en el que las transparencias están en auge, el vestido ha resucitado de la mejor forma posible, ya que Gwyneth, el pasado verano, compartió en su Instagram una foto de su hija Apple de 19 años que tiene en común con Chris Martin, cantante de Coldplay. Apple lucía el polémico vestido de su madre a la perfección, siendo la viva imagen de su progenitora de joven.

Apple Martin con el vestido de su madre | Instagram @gwynethpaltrow

5. El plan B de Penélope Cruz que arrasó

Si buscas cualquier lista de mejores vestidos de los Oscar, de seguro que te saldrá este espectacular de diseño que se puso la actriz española en la gala de 2007. Un vestido de Atelier Versace de estética romántica y detalles infinitos, de color rosa, palabra de honor, con cuerpo ajustado y falda con volumen, confeccionada con plumas. Un diseño que ha pasado a la historia como uno de los más espectaculares de la alfombra roja.

Penélope Cruz en los Oscar | GTRES

Pero lo que muchos no saben es que ese vestido no era su primera opción. Originalmente, iba a llevar un diseño de John Galliano al que, a última hora, le falló la cremallera y no lo pudo llevar.

No llegamos a verlo, pero ahora no nos imaginamos una mejor opción que este diseño con el que celebró su primera nominación a mejor actriz por su interpretación en Volver.