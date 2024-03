Año a año: Repasamos el top de vestidos más extravagantes de los Oscar

La inminente ceremonia de los Oscar 2024, el próximo 11 de marzo, estará en el punto de mira por ser una de las veladas con más looks memorables. Para ir preparando la gran noche del cine, hemos querido recopilar en una lista los estilismos más extravagantes que han dejado huella en la historia de la gala.

A continuación, y en orden cronológico, os presentamos algunos de los looks que dieron pie a los momentos de estilo más debatidos de todos los tiempos.

Angelina Jolie, 1986

Con tan solo 10 años, Angelina Jolie acudió a la gala de los Oscar, en 1986, como acompañante de su padre, el actor Jon Voight. La pequeña llevó un vestido blanco voluminoso con mucho (muchísimo) encaje y guantes y zapatos a juego. Ella misma lo escogió.

Es un look que ha pasado a la historia, pero, ¿ahora alguien acudiría a los Oscar con un vestido igual? La respuesta es clara: no.

Angelina Jolie con 10 años en los Oscar | Cordon Press

Cher, 1988

No podíamos hacer esta lista si no estaba la mismísima Cher, la reina de la teatralidad. Como no podemos poner todos sus estilismos, hemos querido ir fuertes con el look que robó más miradas en la ceremonia del 88.

Llevó un vestido de lentejuelas con el abdomen todo al descubierto de Bob Mackie. Pero el toque especial fue un dramático tocado de plumas que llevaba en la cabeza. Según se dice, se puso ese look en contra de la Academia por no haberla nominado ese año por su papel en la película Máscara.

Cher en los Oscar | Cordon Press

Whoopi Goldberg, 1993

La actriz acudió a la gala del 93 con un mono morado y verde –casi fosforito–, con una sobrefalda. Completó el look con una dramática capa y unos zapatos a juego. Aunque intentó salir de lo ordinario, fue un poco "fail", puesto que el estilismo obtuvo bastantes críticas por su mal gusto.

Céline Dion, 1999

Dion protagonizó uno de los momentos más icónicos de los Oscar, gracias a su destacado look: el famoso esmoquin del revés. En color blanco, fue diseñado por Galliano y complementado con un sombrero de ala inclinada.

Fue un antes y después, ya que era una época donde la alfombra roja era dominada por vestidos de noche tradicionales para las mujeres y esmóquines para los hombres.

Céline Dion en los Oscar | Cordon Press

Björk, 2001

Si buscas cualquier lista de vestidos extravagantes de los Oscar, todas tienen un look en común: el vestido cisne de Björk hecho por Marjan Pejoski.

Era un diseño con falda a todo volumen, un largo cuello de cisne que se enrollaba alrededor de ella y un bolso en forma de huevo. Pero no era el vestido y ya, era un "acting". La artista llevó consigo seis huevos de avestruz y los estampó en la alfombra roja. Es tan emblemático que se ha exhibido en museos de todo el mundo.

Björk | GTRES

Uma Thurman, 2004

La actriz que ha dado vida a papeles icónicos no estuvo muy acertada con su vestido de los Oscar en 2004. Firmado por Lacroix, era un vestido con falda asimétrica, cola larga, lazo a la cintura, apliques dorados... Era demasiado para un solo vestido.

Para rematar, fue muy criticada por los medios porque la compararon con las vestimentas del OktoberFest.

Uma Thurman en los Oscar | GTRES

Beyoncé, 2009

En sus inicios, la diva del pop no acertó mucho en algunas de las vestimentas que se puso. Es el caso de este vestido de House of Déreon –firma que dirigía su madre, por cierto–. Un diseño palabra de honor que lo tacharon de "especial" a causa de su estampado que muchos compararon con unas cortinas o hasta un jarrón chino.

Beyoncé en los Oscar | GTRES

Angelina Jolie, 2012

El look de los Oscar 2012 de Angelina Jolie es muy diferente al que hemos visto al inicio. Un vestido de terciopelo negro de Atelier Versace, con una abertura en la pierna, que se convirtió en "meme" antes, incluso, de que se oficializara el término.

La actriz se preocupó tanto de enseñar la abertura hasta el muslo del vestido, que enseñó una y otra vez su pierna derecha con poses muy exageradas, que desataron todo un fenómeno en Twitter. De hecho, fue "trending topic" el hashtag #AngiesRightLeg (la pierna derecha de Angie).

Brad Pitt y Angelina Jolie en los Oscar | Cordon Press

Lady Gaga, 2015

Lady Gaga, ya de por sí ha dado muchos looks muy extravagantes a lo largo de su carrera, pero este en especial, es uno de los más distintivos. Para la gala del 2015 eligió un vestido blanco con volumen del diseñador tunecino Azzedine Alaia, que complementó con unos guantes rojos de cuero.

El diseño generó muchos memes, ya que varios medios dijeron que la cantante fue a la ceremonia con los guantes de lavar los platos.

Lady Gaga en los Oscar | Cordon Press

Billy Porter, 2019

Rompiendo todos los estereotipos, Billy Porter llegó a la gala del 2019 con un vestido de gala de terciopelo negro de inspiración esmoquin, creado por Christian Siriano. Ha sido el pionero en instalar el concepto "genderless" en una alfombra roja de Hollywood.

Billy Porter | Cordon Press

Ashley Graham, 2023

Y acabamos la lista con un look del año pasado y muy parecido al que hemos visto de Cher –quizás fue su inspiración–. Este vestido fue el más comentado de la noche.

Se trata de dos piezas de color negro de Alberta Ferretti. Formado por un top que deja al descubierto su vientre. La parte del pecho y brazos se cubre con una tela plisada que se abre en las mangas dando volumen y creando una capa. Pero, lo más polémico, es la falda transparente con cristales que deja al descubierto la lencería de talle alto.