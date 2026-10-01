Adriana Abascal, abierta al amor tras romper con el príncipe Filiberto de Saboya: revela qué busca en su hombre ideal

Adriana Abascal, una conocida modelo y empresaria mexicana, asistió ayer por la noche a la gala de los Premios Diamonds of Excellence organizados por la Asociación Española del Lujo en Madrid.

Durante el photocall y ante las cámaras de la prensa, Adriana ha hablado sobre su nueva etapa como soltera, tras su reciente separación con el príncipe Manuel Filiberto de Saboya. Tras un año y medio de relación y algunas idas y venidas, el mismo pretendiente a heredero de la corona italiana confirmó su ruptura.

Así pues, la modelo ha comentado cómo se encuentra actualmente en su nueva vida como soltera, además de reflexionar sobre el amor y confesar cuáles son las características que ella busca en un hombre. Te contamos todos los detalles en este artículo.

Adriana Abascal | Gtres

Su etapa como soltera

Adriana Abascal define esta nueva vida de soltería como "genial". Explica que "con el tiempo te vas haciendo mujer", una progreso que implica que todas las mujeres se convierten en "más seguras" de ellas mismas. Con esto, la modelo quiere decir que "entonces te das cuenta de lo bien que es estar sola".

Aún así, la celebridad afirma que "nunca estamos solos". Detalla que "siempre tenemos mucha gente, tenemos la suerte de tener gente maravillosa al lado, grandes amigos, tus hijos…", entre otros infinitos que podríamos nombrar.

Adriana Abascal | Gtres

Tal vez, cuando eres joven, da más respeto no estar acompañada de por vida, como se diría, pero Ariadna lo tiene claro, y es que con los años "vas pisando con más seguridad y vas diciendo: pero si se está bien", relata.

Abierta al amor

A pesar de que Adriana confiesa que soltera se está muy bien, la modelo sigue abierta al amor: "En el momento en que uno se cierra el amor, se cierra la vida", expresa. Con esto, la celebridad abre un pequeño debate: "Pero ¿qué es el amor?".

Una duda a la que ella misma se contesta: "El amor viene desde todo, hasta de tu perro, o sea, es que el amor me lo dan mis amigas, me lo dio mi madre hasta el último suspiro, me lo da mi equipo de trabajo, te lo puede dar un hombre, pero ¿Quién nos ha dicho a nosotros que la única fuente de amor es un hombre en tu vida?".

Adriana Abascal | Gtres

Cómo es su hombre ideal

Con la puerta abierta al amor y a la posibilidad de volver a enamorarse, la mexicana puntualiza qué es lo que busca en una pareja: "Lo más importante yo creo que es un hombre que te aporte, un hombre que te estimule, con el que crezcas, un hombre que te dé seguridad".

Para Ariadna, tiene que ser lo más parecido a una bonita y pura amistad: "Es una persona como las amistades, ¿no?, una de esas amigas a las que llamas, que siempre está ahí para ti, que es incondicional, mucho más importante que lo superficial, es eso para mí", concreta.

Adriana Abascal | Gtres

Pero hay una última cosa que la empresaria destaca: "Nosotras tenemos esa cosa de querer ver al hombre y lo tienes que admirar, ¿no?, yo pienso que el hombre a la mujer también la debe de admirar". La modelo añade que, para ella "la pata profesional es muy importante", y que busca "un hombre que yo admire, que me enseñe cosas y que me cuente cosas que yo no sé".

Así pues, con todos los detalles que Adriana Abascal ha contado ante las cámaras, sabemos que está disfrutando al máximo de su etapa de soltería. Además, ha dejado claro que está abierta al amor, con los requisitos que busca en un hombre más que definidos.