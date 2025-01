Yulen Pereira desvela la conversación que tuvo con Anabel Pantoja al enterarse del ingreso de su hija Alma

Todo el mundo se ha volcado con Anabel Pantoja ante el delicado trance de salud que atraviesa su hija Alma, ingresada desde hace dos semanas con pronóstico reservado en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. No solo su familia, como Isabel Pantoja, Kiko Rivera, e Isa Pantoja, y amigos más cercanos (Belén Esteban, Raquel Bollo, o Amor Romeira) que no dudaban en viajar de urgencia a la isla canaria para estar al lado de la influencer en este momento tan complicado, sino también sus exparejas.

Anabel Pantoja, a las puertas del hospital en el que está ingresada su hija | Europa Press

Y es que aunque en la actualidad no mantiene una relación fluida ni con su exmarido Omar Sánchez, ni con Yulen Pereira, ambos han dado un paso al frente tras la hospitalización de la pequeña para mostrar públicamente su apoyo a Anabel y a su novio, David Rodríguez, y enviarles un mensaje de ánimo.

Recién llegado de Emirates Árabes donde ha competido este fin de semana, Yulen se ha pronunciado sobre las informaciones de cómo evoluciona la pequeña: "Me alegro un montón, me alegro un montón" ha confesado con una sonrisa.

Yulen Pereira atendiendo a la prensa | Europa Press

Como ha revelado, aunque no tenían ningún tipo de contacto, no dudó en dejar a un lado sus diferencias para ponerse en contacto con Anabel cuando se enteró del duro momento que estaba viviendo. Y, como ha desvelado por primera vez, ella le contestó. "Le escribí, le mandé un mensaje de apoyo y que saliera todo bien. Y claro que me contestó. Me dio las gracias y bueno, entiendo que es un momento ahora un poco difícil para ella y para la familia, pero sacó un momento para contestarme y ya le dije que estaba aquí para lo que necesitara" ha relatado.

"Ya sabéis que hablamos lo justo y lo necesario después de todo. Pero, bueno, en estos momentos siempre hay que estar ahí. En estos momentos hay que estar y, bueno, creo que era lo que había que hacer, lo que hay que hacer y ya está. Y mi madre también se preocupó mucho. Así que me alegro mucho por la noticia de que está estable y le deseo lo mejor" ha añadido sincero, dejando claro que aunque su ruptura no fue cordial, está olvidado y ahora lo único importante es la salud de la pequeña Alma.

Respecto a si cree que estos mensajes podrían servir para que retomen el contacto dos años después de su ruptura, Yulen confiesa que a él le gustaría: "Bueno, si ella quiere, sí. Y si no, pues también. Nuestros caminos están diferentes ahora y, bueno, le deseo lo mejor a ella y a su familia".