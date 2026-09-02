¿Qué significa "farmear aura"? Todo sobre la tendencia viral que obsesiona a los adolescentes

Cualquier persona con acceso a internet se habrá dado cuenta del nuevo delirio viral en redes sociales: las batallas de "farmear aura". Todo un movimiento que ha traspasado las pantallas para ocupar plazas y espacios públicos, creando comunidad entre los más jóvenes. Pero, ¿qué significa exactamente este concepto?

Nació hace dos años en TikTok impregnado de la jerga de los videojuegos. "Farmear" significa, en el mundillo gamer, repetir una acción en bucle para conseguir puntos, experiencia o recompensas. Por su parte, "aura" es el término que utiliza la Gen Z para referirse al carisma o al flow de una persona: ese rasgo que la hace destacar y generar admiración.

Las batallas consisten en realizar movimientos virales en pleno espacio público para acumular "aura" y superar al adversario. Para que los millennials lo entiendan: vendría a ser el Harlem Shake de la Generación Z y la Generación Alfa.

El reverso de la moneda: cómo se pierde el aura

Pero el marcador no solo suma: en este juego social el saldo también puede ponerse en negativo. Así como tropezar en público, decir algo fuera de lugar o intentar pasarse de listo te resta automáticamente "puntos de aura", reaccionar con elegancia, encajar una burla con humor o firmar una salida épica puede devolverte el marcador al máximo. En el fondo, no deja de ser la versión Z de la reputación de toda la vida, solo que ahora se cuantifica, se comenta en tiempo real en la sección de comentarios y se liquida en batallas a pie de calle.

¿Qué opinan los expertos?

"Mi primer instinto, lo confieso, fue leerlo como una fuga de lo digital [...]. Pero a la vez, todo esto se graba y se vuelve a subir a las mismas redes de las que salió, por lo que no creo que pueda decirse que sea una renuncia real a lo digital", analiza la antropóloga Candela Antón en su perfil de Instagram.

Antón asegura que esta tendencia "saca el algoritmo a la calle" para devolverlo "reforzado de nuevo a la pantalla". Se trata de una forma más de captar atención y ganar popularidad -el leitmotiv de las redes sociales- que utiliza el mundo real como trampolín para multiplicar el alcance.

No obstante, la antropóloga también apunta que fenómenos como este, o como en su día las quedadas de therians, suponen una "recuperación de los espacios públicos para interactuar de tú a tú, de persona a persona". Todo depende del cristal con que se mire.

Los jóvenes se defienden

Igual que ocurrió cuando los adolescentes empezaron a grabar bailes para TikTok en medio de la calle, las batallas de "farmear aura" han recibido multitud de críticas por parte de los adultos, quienes se mofan de la pasión con la que viven estos cara a cara y lo tachan de ridículo.

Sin embargo, los más jóvenes defienden que es simplemente una forma más de entretenerse, que no hacen daño a nadie y que les resulta de lo más divertido.