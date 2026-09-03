Violeta Mangriñán enseña el antes de la reforma de su casa en el pueblo: Casa Pepa

La influencer valenciana Violeta Mangriñán, conocida por ser una aclamada creadora de contenido lifestyle con dos millones y medio de seguidores, anunció en febrero que por fin había cumplido uno de sus mayores sueños: comprarse una casa en Aín, el pueblo familiar, a la que le ha llamado Casa Pepa.

Y, tras muchos meses de consultas con arquitectos, planos nuevos e ideas innovadoras para la nueva versión de Casa Pepa, la influencer ha compartido dos vídeos mostrando el antes de la reforma, para que sus seguidores conozcan los espacios y cuáles son sus intenciones en casa estancia.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles de cómo es la casa del pueblo de Violeta Mangriñán, que está compuesta por tres plantas y muchas habitaciones que vivirán un claro antes y después con la reforma. ¡Vamos a ello!

Planta cero

"Ahora sí, por fin, bienvenidos a Casa Pepa, el antes", inicia la creadora de contenido en el vídeo. "Esta planta que veis es la planta cero, que aquí tendremos cocina, salón comedor y el acceso al jardín", asegura Violeta.

"Ahora mismo esta planta no conecta con las otras dos plantas, pero eso cambiará porque haremos una escalera" aclara, tras enseñar el hueco dónde estará situada. "Esa ventanita que veis ahí dará acceso al jardín", añade, "y más o menos esta planta quedará así", concluye la reina de los matchas.

Mientras enseña los espacios a tiempo real, Mangriñán adjunta imágenes de algunas ideas de cómo tienen previsto que quede la reforma, pero garantiza que "esto es un render orientativo, no es en ningún caso la imagen definitiva de cómo va a ser".

Primera planta

"En esta planta tendremos habitación de matrimonio, vestidor, baño y una pequeña salita de estar barra recibidor", explica la influencer. Mientras muestra estancia por estancia, confiesa que "no vamos a discutir que obviamente lo mejor de la casa son las vistas que dan al río del pueblo, esto es un regalo".

A la vez que enseña habitaciones que se transformarán en otras diferentes, está a la vista que la vivienda cuenta con muchos muebles y decoraciones antiguas, a lo que ella misma comenta que "hay muchas joyitas en la casa que vamos a tratar de restaurar en la medida de lo posible".

Con todos los cambios mencionados a cámara, deja claro que "ahora cuesta imaginarlo pero en serio confiad en el proceso". Por lo que hace al suelo, explica que "lo van a arrancar para arreglar las baldosas, restaurarlas y replicar las que falten".

Y, finalmente, la joya de la corona: la chimenea. "Yo quiero conservarla porque me encanta", asegura, así que, para ello, "la van a arrancar y la van a poner en otra zona, o sea que se va a conservar".

La tercera y última planta

En la tercera planta Violeta dice que estarán "la habitación de las niñas, la habitación de invitados y un baño, aunque voy a darle una vuelta seria porque no sé si la habitación de las niñas finalmente irá aquí".

Siguiendo con las antigüedades a conservar: "Como veis, en una de las habitaciones también nos encontramos otra joyita que pienso restaurar. Es una máquina de coser súper antigua que va a ser un escritorio para mis niñas", asegura.

La creadora de contenido relata que en "la zona abuhardillada de la casa me apetecía hacer la habitación de las niñas porque habíamos pensado diseñar unas camitas a medida con un mueble muy chulo, y la verdad que la idea me gustaba, pero como os he dicho voy a pensármelo".

"Por supuesto vamos a mantener todos los techos de la casa con esa estética, pero muchos va a haber que restaurarlos porque están un poco peligrosos", aclara señalando las vigas. De hecho, vuelve a repetir: "Insisto, echadle imaginación, porque sé que cuesta un poco imaginar cómo va a quedar todo".

La zona exterior

El exterior de Casa Pepa cuenta con un jardín con huerto, que según Violeta Mangriñán "ha sido el culpable de que la reforma se demore tanto”. Por lo que hace a este espacio, explica que “tiene 200 metros cuadrados, es muy largo, de hecho colinda con la fachada de otras 5 casas”.

Además de una piscina, conforme se ve en los bocetos de cómo será el jardín, la valenciana comparte que "la idea es que plantemos cositas, abramos ventanas y tengamos gallinas, muchas cosas".

Con esto, la creadora de contenido finaliza el house tour del antes de la reforma de su casa en el pueblo. Así pues, desde Novamás nos quedamos a la espera de poder descubrir cómo quedarán todas las estancias de esta vivienda.