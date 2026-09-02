Mette-Marit y Marta Luisa de Noruega, juntas para despedir al rey Harald: ¿cómo es su relación?

El lunes, la familia real noruega se reunió para acompañar el féretro del rey Harald en una emotiva procesión desde el Salón Rojo hasta la Capilla del Palacio Real de Oslo. Allí, la presencia de Marius Borg Høiby acaparó parte de las miradas al haber recibido un permiso especial para asistir, en pleno periodo de arresto domiciliario.

Sin embargo, otra de las imágenes más comentadas de la jornada fue la de Mette-Marit y Marta Luisa de Noruega despidiendo entre lágrimas al que fuera su suegro y padre, respectivamente. Unidas en el dolor, ambas arroparon a la reina Sonia en el último adiós al hombre con quien compartió 58 años de matrimonio.

Marta Luisa, Haakon y Mette-Marit de Noruega | Gtres

Pero, ¿cómo es en realidad la relación entre la esposa del rey Haakon de Noruega y su cuñada?

Rumores de tensión tras el documental

A pesar de que siempre habían hecho gala de una gran cercanía, hace un año se habló de un distanciamiento a raíz del estreno de Realeza Rebelde: Una insólita historia de amor, el documental sobre la relación entre Marta Luisa y Durek Verrett.

En la cinta no solo se abordaban los obstáculos que la casa real puso al inicio de su noviazgo, sino que también se revivía la polémica llegada de Mette-Marit a la familia, exhibiendo portadas de prensa que recordaban su pasado. Trascendió entonces el malestar de la institución -que llegó a pedir la eliminación de varias escenas para evitar que su imagen se vincule a los negocios privados de la pareja-, aunque Mette-Marit prefirió mantener un perfil bajo y no hacer declaraciones públicas al respecto.

Marta Luisa y Mette-Marit de Noruega | Gtres

Unidas en los momentos difíciles

Pese a las especulaciones sobre posibles roces, ambas han sabido mantenerse al lado de la otra en los momentos más delicados. Cuando Marta Luisa se vio obligada a renunciar a sus funciones oficiales para continuar su vida junto al chamán, Mette-Marit quiso tener un gesto público de apoyo dedicándole un afectuoso mensaje en redes sociales por su 48º cumpleaños: "Hoy es el cumpleaños de esta señora que todavía parece una adolescente. ¡Hip, hip, hurra!".

Marta Luisa y Mette-Marit de Noruega | Gtres

Muestras de afecto ante las cámaras

Más allá de las teorías sobre supuestas diferencias, cada vez que coinciden en un acto público dejan estampas de absoluta complicidad.

Sonia, Marta Luisa y Mette-Marit de Noruega | Gtres

Con una edad muy similar y años compartiendo vivencias en el seno de la familia real, sus sonrisas y confidencias delatan que el afecto entre ellas sigue intacto, dejando en evidencia que los supuestos conflictos quedan, en la mayoría de los casos, en simples habladurías.