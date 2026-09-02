Lucas reaparece tras operarse la nariz en Turquía: ¿qué sintió al mirarse al espejo?

Lucas González, integrante del famoso dúo Andy y Lucas, ha regresado a Madrid tras viajar a Turquía para someterse a una compleja operación de nariz. El artista ha puesto su caso en manos del cirujano Serkan Gode, considerado una eminencia en la materia. Según ha explicado el propio cantante, se decantó por viajar al extranjero porque ningún especialista en España se atrevía a intervenirlo, siendo un médico de Barcelona quien finalmente le recomendó acudir a la clínica turca.

Tras un año y medio sufriendo serios problemas respiratorios, el gaditano ha reaparecido ante las cámaras muy satisfecho con el paso dado: "Esto ha sido una pesadilla durante año y medio o dos años que todos sabéis que he estado sufriendo. No es que me hayan puesto una nariz nueva, es la misma, pero corregida".

Lucas González regresa a España tras su operación de nariz en Turquía | Gtres

Primera impresión al mirarse al espejo

Aunque su aspecto definitivo no se apreciará hasta dentro de unos cinco meses, cuando baje del todo la inflamación, el cantante ha recordado con humor qué sintió al mirarse al espejo por primera vez tras salir del quirófano: "Pensé que estaba todavía un poquito más guapo". Aun así, por el momento prefiere ser cauto, rechaza de forma tajante mostrar el resultado a los medios de comunicación y protege la zona con una mascarilla.

Respecto a si la operación podría haber alterado su forma de cantar, el gaditano ha dejado claro que para nada: "Me probé el otro día y noto que tengo la voz fantástica". No obstante, reconoce que el postoperatorio requiere paciencia: "Tengo molestias, me duele un poco. Ahora toca recuperarse y estar tranquilo en casa".

Al ser preguntado por el desembolso económico que ha supuesto el viaje y la cirugía, el artista no ha querido concretar una cifra exacta, aunque ha admitido que le ha costado "mucho".

Lucas González regresa a España tras su operación de nariz en Turquía | Gtres

El silencio de Andy

Lucas también ha explicado que durante todo este proceso, el apoyo de sus seres queridos ha sido fundamental para mantener alta la autoestima. Su mujer, María José, no se ha separado de su lado en ningún momento, un gesto que él agradece enormemente: "Gracias a mi familia y a todas mis amistades que me escriben mensajes y me están dando mucho ánimo".

Cuestionado por su compañero de escenarios, Andy, Lucas ha desvelado que no ha recibido ningún mensaje suyo durante este proceso, aunque prefiere no alimentar polémica y centrarse al cien por cien en su salud. "No, no me ha escrito Andy, pero no pasa nada. Yo estoy completamente seguro de que él se alegra muchísimo. ¿Que si mi mano está tendida para una reconciliación? Yo es que todavía no sé lo que ha pasado con Andy", ha explicado a los medios que le esperaban en el aeropuerto.

Lucas González regresa a España tras su operación de nariz en Turquía | Gtres

Una docuserie en marcha

Lejos de esconderse, el cantante ha acudido al aeropuerto acompañado por su propio equipo de grabación. Según ha adelantado, está preparando una docuserie donde compartirá la intrahistoria de su operación, además de desmentir los constantes rumores y falsedades que han circulado sobre su vida personal en los últimos meses.

Para verle la cara descubierta y escucharlo de nuevo sobre los escenarios habrá que tener paciencia. Lucas ha dejado claro que solo mostrará su nueva imagen cuando se sienta totalmente recuperado: la fecha estimada para su regreso definitivo será entre enero, febrero o incluso marzo.