Maribel Verdú y Pedro Larrañaga, 27 años de amor desde el día de su boda: "La mejor decisión de mi vida"

Maribel Verdú y Pedro Larrañaga forman, desde hace casi tres décadas, una de las parejas más sólidas y enamoradas del panorama nacional. Y a pesar de que prefieren vivir su relación lejos del foco mediático, la actriz ha roto por una vez su habitual discreción este 2 de septiembre para gritar a los cuatro vientos su amor por su marido en una fecha marcada en rojo en su calendario, la de su aniversario de boda.

Maribel Verdú y Pedro Larrañaga, en 2023 | Gtres

"27 años del sí quiero. La mejor decisión de mi vida" ha confesado junto a dos imágenes que reflejan que siguen tan enamorados como el primer día. En la primera la artista aparece sentada sobre el productor y ambos miran a cámara con una gran sonrisa con el mar al fondo; y en la segunda se besan apasionadamente y ha desatado un sinfín de comentarios y mensajes de felicitación de compañeros y amigos como Juana Acosta, Paula Echevarría, Nuria Roca, Amaia Salamanca, o Natalia Verbeke.

La pareja, que ha pasado gran parte del verano en Kenia por motivos profesionales, ya que Maribel ha estado rodando en el país africano la película Si los muertos hablasen, que protagoniza con Carmen Machi, Hugo Silva o Megan Montaner entre otros, se conoció en 1999 gracias a la "casualidad más bonita", como ha revelado la actriz en alguna ocasión. Entonces trabajaba con su ahora cuñado Luis Merlo en la exitosa serie de Antena 3 Canguros, y fue durante una grabación cuando leyó un texto de un proyecto que preparaba Pedro.

Decidió que quería ser la protagonista, la contrataron... y el resto ya es historia. El flechazo fue instantáneo y apenas 6 meses después de conocerse se casaban el 2 de septiembre de 1999 en una ceremonia civil en La Moraleja (Madrid) ante sus familiares, entre los que se encontraban los padres del productor, Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo, sus hermanos Amparo Larrañaga y Luis, y sus mejores amigos.

Maribel Verdú y Pedro Larrañaga, en 2011 | Gtres

El secreto de su matrimonio, como ha confesado Maribel, Pedro no solo es su amor, sino también su gran apoyo, su mejor amigo, la persona con la que más se divierte y el único que consigue sacarle una sonrisa incluso en los peores momentos. Además, tienen una regla de oro, y es que a pesar de sus numerosos compromisos profesionales desde que se conocieron nunca pasan más de 15 días sin verse.