Los vestidos de las extriunfitas Gisela, Natalia, Geno y Soraya para la boda de Chenoa

La boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas ha sido todo un misterio. La extriunfita ha querido llevar los preparativos de su boda en total secretismo, pero ahora, que por fin han pasado por el altar y ya son marido y mujer, hemos podido conocer algunos detalles.

Una de las polémicas de las últimas semanas ha sido la famosa lista de invitados. Y es que Chenoa se ha visto obligada a reducir el número de asistentes por motivos de seguridad debido a la pandemia y ha tenido que dejar a un lado a algunos de sus amigos y compañeros de profesión.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas | Gtres

No sabíamos hasta el pasado viernes qué triunfitos iban a acompañar a la cantante en su gran día, pero finalmente, se desveló que las afortunadas habían sido Natalia, Gisela, Geno, Soraya Arnelas y Alejandro. Amigas y compañeras de 'Operación Triunfo'. Sin embargo, aunque hemos sabido que han estado al lado de la novia en este gran día, no habíamos podido ver los impresionantes looks que habían elegido. ¡Hasta ahora!

Sus impactantes vestidos

Todos los secretos y los detalles sobre el gran día no se han conocido hasta hoy que se han publicado en una exclusiva de la revista ¡HOLA!

Las extriunfitas fueron unas de las primeras en llegar al interior de la finca, en Mallorca, donde se celebró la boda, pero se vistieron allí para no desvelar ningún detalle de sus looks.

Natalia, al volante y Gisela, de copiloto de camino a la boda de Chenoa | Gtres

Delante, Geno Machado, detrás, Alejandro Parreño, en un coche de camino a la boda de Chenoa | Gtres

Natalia se decantó por un diseño de Loreto Martínez. Un vestido de color lima con mangas abullonadas que destacaba por su escote cruzado en pico. Además, también eligió unos tacones en color azul y remató el look con un peinado y maquillaje muy sencillo. Por su parte, Geno apostó por un estilismo en rojo de la diseñadora Sonia Salado con el que lució un moño bajo.

También Soraya Arnelas arriesgó con un traje de los diseñadores canarios Marcos y María en color rosa palo con unos detalles florales y una falda de tul. Finalmente, Gisela escogió para la ocasión un impresionante look negro mezclando transparencias y adornos con flores blancas. Junto a ellas, también ha posado Alejandro Parreño, quien eligió un traje de Martínez Mor.

Unas vestimentas ideales para acompañar a su gran amiga Chenoa en su día especial y con las que han posado de lo más felices.

Seguro que te interesa...

El primer mensaje de Chenoa tras su boda junto a su foto más "íntima y especial" con Miguel Sánchez Encinas