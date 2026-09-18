Claudia Rodríguez habla de su nueva etapa junto a Cucurella en Madrid tras su fichaje: "Es nuestro sitio"

Ayer, día 17 de septiembre, fue el desfile de la firma de moda Redondo, una marca española creada en Madrid por el diseñador Jorge Redondo. Con el paso de los años, la casa se ha convertido en todo un referente de tendencias y estilismo.

Y, como ya es costumbre, fueron muchos los rostros conocidos que asistieron a este gran evento que forma parte de la semana de la moda de Madrid. Entre ellos, fue especialmente destacable la aparición de Claudia Rodríguez, pareja del jugador de fútbol Marc Cucurella.

La joven de 27 años y madre de tres hijos, que también se dedica a la creación de contenido en sus redes sociales personales, tuvo la oportunidad de hablar con la prensa, a quienes compartió cómo está siendo su vuelta a la rutina, tanto para la pareja como para sus hijos, y qué está significando volver a Madrid.

Claudia Rodríguez | Gtres

La vuelta a la rutina

Con la vuelta a la rutina de Marc entrenando, sus hijos yendo al colegio y ella haciendo presencia en eventos y rodajes, confiesa que aún se está "adaptando porque acabo de llegar".

Su vuelta a la rutina ha sido intensa y de golpe: "La verdad que septiembre ha sido como la vuelta grande a todo", explica, "vuelta a los coles, vuelta al trabajo, porque es que estamos a tope, vuelta a nuestro país, en plan ha sido todo de golpe, todo en septiembre", confiesa entre risas.

Claudia Rodríguez y Marc Cucurella | Gtres

Aunque todo este cambio ha ido de la mano de volver a Madrid, cerca de los suyos y a un país que los acoge y los quiere mucho: "La verdad que todo guay, así que muy contentos", confiesa con una gran sonrisa dibujada en su rostro.

Su nueva vida en Madrid

La pareja de Cucurella también ha comentado cómo está siendo su vuelta a la capital: "Es una maravilla estar en casa y sentirse querido, es súper cómodo". Y hacerlo de la mano de su amor, lo ha hecho todo mucho más especial: "Creo que todo el mundo apoya a Marc porque han podido ver un poquito quién es realmente, y claro, yo es que estoy acostumbrada y yo le amo también, entonces os entiendo", ha confesado.

Con ello, Claudia explica que la capital se siente hogar: "Al final es casa, amo Madrid, ya habíamos vivido en Madrid y teníamos claro que es nuestro sitio, la verdad que súper felices".

Sus últimos años

Además de su presencia en el mundial porque Marc era uno de los titulares, que no pasó desapercibida, el catalán ya contaba con una carrera profesional futbolística avanzada.

Antes de fichar por el Real Madrid, Cucurella jugaba para el Chelsea, equipo de Londres. Su vida ahí era agradable, pero supuso muchos cambios para la familia, quienes tuvieron que adaptarse a una vida lejos de sus familias, adaptaciones a los colegios y a la cultura del lugar. Es por eso que Claudia está tan contenta de volver a casa.

Así pues, la ciudad y el club madrileño les han dado una muy buena bienvenida en esta nueva etapa. Esperamos que la vivan con la misma dulzor durante muchos años más, ya que el brillo de los ojos de la influencer es muy especial.