Paula Echevarría habla sobre el importante cambio en la vida de su hija Daniella al entrar en la universidad

Paula Echevarría ha sido una de las protagonistas de la jornada del FesTVal de Vitoria con la presentación de A la deriva, la nueva serie de Atresplayer que llegará a la plataforma el próximo 20 de septiembre. La actriz, que encabeza el reparto junto a Daniel Grao y Michel Noher, ha compartido algunos detalles de esta ficción ambientada en los años 70 y marcada por el regreso inesperado de varios marineros que llevaban años dados por desaparecidos.

Paula Echevarria FestVal | Gtres

La serie se desarrolla en un pequeño pueblo pesquero donde sus habitantes han tenido que aprender a vivir después de una tragedia en el mar. Dos años después del naufragio, cinco de los hombres que todos creían muertos reaparecen, provocando un auténtico terremoto entre sus familias y poniendo sobre la mesa historias del pasado que parecían cerradas. A la deriva, una de las series que promete convertirse en uno de los estos de esta temporada.

Durante su encuentro con los medios, Paula también tuvo tiempo para hablar de su faceta más personal. La actriz se refirió a la nueva etapa que acaba de comenzar su hija Daniella, que el pasado mes de agosto cumplió 18 años y ya ha comenzado sus estudios universitarios: "Pues muy bien, muy contenta, muy ilusionada. Es una etapa además muy importante, yo creo, en la vida de una persona... Marcan mucho, marcan mucho para siempre. Yo creo que es, como le dije el otro día, ahora empiezas una etapa que es lo que tú has decidido, ya no es lo que te corresponde. Es algo que tú has tomado esta decisión, que vas a hacer esto porque a ti te gusta y que de esto también depende mucho tu futuro. A lo mejor luego te dedicas a otra cosa. Yo por ejemplo estudié una cosa y al final acabé siendo adulta. Te quiero decir que no hay nada escrito, pero es el primer paso hacia el convertirte en adulto. Es el primer paso de una decisión propia tuya y donde ya te empiezas a sentir más independiente".

Paula Echevarria FestVal | Gtres

La mayoría de edad y el comienzo de la universidad suponen un cambio importante para la joven, que también empieza a ganar protagonismo propio. Un momento que Paula afronta acompañando a su hija en este nuevo camino mientras continúa centrada en sus próximos proyectos profesionales.